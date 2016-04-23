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Бундеслига 2026/2027
Кельн - Дармштадт
Кельн - Дармштадт: обзор матча 23 апреля 2016
Кельн
23.04.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
4 : 1
Завершен
Дармштадт
4'
А. Модест
35'
А. Модест
52'
М. Риссе
75'
М. Риссе
12'
Ж. Гондорф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Дармштадт
86'
Замена
Ф. Платте
️️️️
С. Вагнер
86'
Желтая карточка
Г. Гарич
82'
Желтая карточка
Ж. Гондорф
79'
Замена
Г. Гарич
️️️️
М. Вранчич
Замена
П. Ольковски
️️️️
Ф. Соренсен
79'
ГОЛ! 4:1!
М. Риссе
Пас отдал
М. Леманн
75'
Желтая карточка
М. Леманн
72'
70'
Замена
Т. Кемпе
️️️️
Ж. Диас
Замена
М. Йойич
️️️️
Я. Герхардт
70'
Желтая карточка
Я. Герхардт
59'
ГОЛ! 3:1!
М. Риссе
52'
Замена
Д. Хайнц
️️️️
Ф. Младенович
45'
ГОЛ! 2:1!
А. Модест
Пас отдал
Ф. Соренсен
35'
12'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Гондорф
ГОЛ! 1:0!
А. Модест
Пас отдал
Я. Герхардт
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
37
Филип Младенович
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Дармштадт
26
Кристиан Матениа
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
15
Жуниор Диас
ЛЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
20
Марсель Хеллер
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
Дармштадт
24
Лукаш Залушка
ВР
5
Беньямин Горка
ЦЗ
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
11
Тобиас Кемпе
ЦП
7
Марко Зайлер
ЦФ
36
Феликс Платте
ЦФ
3-2-3-2
1
Хорн
4
Соренсен
5
Марох
3
Маврай
37
Младенович
14
Хектор
31
Риссе
33
Леманн
31
Герхардт
27
Модест
10
Осако
4-5-1
26
Матениа
32
Холланд
5
Калдирола
4
Сулу
15
Диас
20
Хеллер
8
Гондорф
8
Вранчич
26
Юнгвирт
34
Рауш
2
Вагнер
4
Соренсен
16
Ольковски
16
Ольковски
4
Соренсен
37
Младенович
3
Хайнц
3
Хайнц
37
Младенович
31
Герхардт
18
Йойич
18
Йойич
31
Герхардт
2
Вагнер
36
Платте
36
Платте
2
Вагнер
8
Вранчич
13
Гарич
13
Гарич
8
Вранчич
15
Диас
11
Кемпе
11
Кемпе
15
Диас
Остались в запасе
Кельн
Дармштадт
18
Томас Кесслер
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
81
Душан Швенто
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
5
Беньямин Горка
ЦЗ
7
Марко Зайлер
ЦФ
24
Лукаш Залушка
ВР
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
Главный тренер
Дирк Шустер
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
81
Душан Швенто
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
Остались в запасе
5
Беньямин Горка
ЦЗ
7
Марко Зайлер
ЦФ
24
Лукаш Залушка
ВР
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Дирк Шустер
Статистика матча Кельн - Дармштадт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Рейн Энерги
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