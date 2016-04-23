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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Сталь - Металлист
Сталь - Металлист: обзор матча 23 апреля 2016
Сталь
23.04.2016, суббота, 14:00
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Металлист
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сталь - Металлист
90'
+2
Желтая карточка
В. Краев
86'
Замена
В. Краев
️️️️
О. Синица
Замена
А. Кравченко
️️️️
Г. Малакян
84'
81'
Замена
И. Кошман
️️️️
С. Наполов
78'
Желтая карточка
М. Третьяков
74'
Замена
Ю. Копина
️️️️
И. Харатин
Замена
Е. Будник
️️️️
М. Каленчук
67'
Замена
Р. Дебелко
️️️️
Г. Фернандес
46'
7'
Желтая карточка
А. Каплиенко
Желтая карточка
Д. Васин
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сталь
79
Юрий Панькив
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
17
Аким Латифу
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
17
Роман Карасюк
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
6
Максим Каленчук
ЦП
23
Гор Малакян
ЦП
7
Эдгар Малакян
ПП
39
Денис Васин
ЦФ
99
Гуйон Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Эрик ван дер Мер
Металлист
23
Сергей Погорелый
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
13
Иван Зотько
ЦЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
14
Игорь Харатин
ОП
53
Сергей Наполов
ЦП
6
Андрей Ралюченко
ЦП
52
Олег Синица
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
55
Иван Родич
АП
Сталь
13
Александр Бандура
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
4
Антон Кравченко
ЦЗ
51
Артур Даниэлян
ЦЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
27
Роман Дебелко
ЦФ
Металлист
30
Данил Каневцев
ВР
94
Семён Даценко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
56
Игорь Кошман
ЦП
19
Илья Корнев
ЦП
11
Сергей Барилко
ЦП
36
Владислав Краев
ЦП
3-5-2
79
Панькив
19
Пшеничных
32
Ищенко
17
Латифу
17
Карасюк
10
Лазич
6
Каленчук
23
Малакян
7
Малакян
99
Фернандес
39
Васин
4-1-4-1
23
Погорелый
22
Зубейко
13
Зотько
2
Рыжук
18
Каплиенко
14
Харатин
6
Ралюченко
52
Синица
75
Третьяков
53
Наполов
55
Родич
23
Малакян
4
Кравченко
4
Кравченко
23
Малакян
6
Каленчук
11
Будник
11
Будник
6
Каленчук
99
Фернандес
27
Дебелко
27
Дебелко
99
Фернандес
53
Наполов
56
Кошман
56
Кошман
53
Наполов
14
Харатин
23
Копина
23
Копина
14
Харатин
52
Синица
36
Краев
36
Краев
52
Синица
Остались в запасе
Сталь
Металлист
29
Валерий Кучеров
ОП
51
Артур Даниэлян
ЦЗ
13
Александр Бандура
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
Главный тренер
Эрик ван дер Мер
19
Илья Корнев
ЦП
11
Сергей Барилко
ЦП
30
Данил Каневцев
ВР
94
Семён Даценко
ЦЗ
Остались в запасе
29
Валерий Кучеров
ОП
51
Артур Даниэлян
ЦЗ
13
Александр Бандура
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
Остались в запасе
19
Илья Корнев
ЦП
11
Сергей Барилко
ЦП
30
Данил Каневцев
ВР
94
Семён Даценко
ЦЗ
Главный тренер
Эрик ван дер Мер
Статистика матча Сталь - Металлист
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сталь
Украина. Плей-офф, 32 тур
Карпаты
3 : 0
19.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 31 тур
Сталь
1 : 2
12.05.2018
Александрия
Украина. Плей-офф, 30 тур
Олимпик
0 : 2
06.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 29 тур
Сталь
1 : 2
28.04.2018
Черноморец
Украина. Плей-офф, 28 тур
Сталь
1 : 1
21.04.2018
Звезда К
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Александр Иванов
(Макеевка)
Стадион:
Метеор
Новости команд
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Сталь
Металлист
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