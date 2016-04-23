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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Локомотив (мол)
Амкар (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 23 апреля 2016
Амкар (мол)
23.04.2016, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
1 : 4
Завершен
Локомотив (мол)
33'
А. Курзенев
29'
М. Лысов
41'
А. Галаджан
65'
Д. Анисимов
74'
М. Лысов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Локомотив (мол)
90'
+1
Замена
А. Вульфов
️️️️
Д. Никитин
Желтая карточка
Б. Борчашвили
90'
84'
Замена
И. Рубцов
️️️️
А. Галаджан
84'
Замена
Н. Дорофеев
️️️️
Д. Анисимов
83'
Замена
Р. Тугарев
️️️️
М. Лысов
Замена
М. Кондрашов
️️️️
А. Мосунов
82'
Замена
Б. Борчашвили
️️️️
В. Чухланцев
81'
Замена
И. Пушкарев
️️️️
А. Анфёров
78'
Замена
Г. Бурков
️️️️
Р. Вазитдинов
78'
Желтая карточка
Р. Вазитдинов
75'
74'
ГОЛ! 1:4!
М. Лысов
69'
Замена
Д. Куликов
️️️️
И. Галанин
66'
Желтая карточка
Д. Никитин
65'
ГОЛ! 1:3!
Д. Анисимов
Желтая карточка
А. Курзенев
64'
Замена
А. Мелехов
️️️️
А. Трунин
63'
60'
Замена
Д. Рахмонов
️️️️
Р. Шишкин
56'
Замена
М. Чиканчи
️️️️
И. Шаров
Замена
Т. Краев
️️️️
Е. Парамонов
53'
51'
Желтая карточка
И. Галанин
41'
ГОЛ! 1:2!
А. Галаджан
39'
Желтая карточка
Г. Махатадзе
ГОЛ! 1:1!
А. Курзенев
33'
29'
ГОЛ! 0:1!
М. Лысов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
91
Артем Филиппов
ОП
80
Андрей Трунин
ЦП
49
Игорь Парамонов
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
60
Андрей Анфёров
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Локомотив (мол)
22
Илья Лантратов
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
83
Виктор Фереферов
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
88
Иван Галанин
ЦП
96
Денис Анисимов
АП
17
Иван Шаров
ПП
57
Артем Галаджан
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
Амкар (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
16
Владимир Отмахов
ВР
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
59
Глеб Бурков
ЦЗ
37
Илья Пушкарев
ЦЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
68
Тимофей Краев
ЦП
79
Бодий Борчашвили
ЦФ
61
Александр Мелехов
ЦФ
Локомотив (мол)
74
Павел Ковалёв
ВР
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
96
Александр Вульфов
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
89
Никита Дорофеев
АП
23
Максим Чиканчи
ЦФ
13
Илья Рубцов
ЦФ
2-1-4-1-2
71
Красильников
29
Гусейнов
24
Мосунов
91
Филиппов
80
Трунин
11
Парамонов
96
Чухланцев
49
Парамонов
7
Вазитдинов
91
Курзенев
60
Анфёров
3-2-3-1-1
22
Лантратов
49
Шишкин
42
Лапшов
83
Фереферов
5
Никитин
84
Лысов
17
Шаров
88
Галанин
21
Махатадзе
96
Анисимов
57
Галаджан
24
Мосунов
34
Кондрашов
34
Кондрашов
24
Мосунов
96
Чухланцев
79
Борчашвили
79
Борчашвили
96
Чухланцев
7
Вазитдинов
59
Бурков
59
Бурков
7
Вазитдинов
60
Анфёров
37
Пушкарев
37
Пушкарев
60
Анфёров
80
Трунин
61
Мелехов
61
Мелехов
80
Трунин
11
Парамонов
68
Краев
68
Краев
11
Парамонов
17
Шаров
23
Чиканчи
23
Чиканчи
17
Шаров
49
Шишкин
73
Рахмонов
73
Рахмонов
49
Шишкин
84
Лысов
8
Тугарев
8
Тугарев
84
Лысов
96
Анисимов
89
Дорофеев
89
Дорофеев
96
Анисимов
57
Галаджан
13
Рубцов
13
Рубцов
57
Галаджан
5
Никитин
96
Вульфов
96
Вульфов
5
Никитин
88
Галанин
25
Куликов
25
Куликов
88
Галанин
Остались в запасе
Амкар (мол)
Локомотив (мол)
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
16
Даниил Аржевитин
ВР
16
Владимир Отмахов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
74
Павел Ковалёв
ВР
Главный тренер
Денис Клюев
Остались в запасе
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
16
Даниил Аржевитин
ВР
16
Владимир Отмахов
ВР
Остались в запасе
74
Павел Ковалёв
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Денис Клюев
Статистика матча Амкар (мол) - Локомотив (мол)
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Ранэль Зияков
(Набережные Челны)
Стадион:
Звезда (запасное поле)
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