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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Байер
Шальке-04 - Байер: обзор матча 23 апреля 2016
Шальке-04
23.04.2016, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
2 : 3
Завершен
Байер
14'
Э. Чупо-Мотинг
29'
Л. Сане
54'
Ю. Брандт
56'
К. Беллараби
60'
Чичарито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Байер
90'
+1
Желтая карточка
Чичарито
Замена
Б. Хеведес
️️️️
Р. Нойштедтер
87'
Замена
Л. Горецка
️️️️
Й. Гайс
78'
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
П. Хейбьерг
68'
65'
Замена
А. Рамальо
️️️️
О. Топрак
60'
ГОЛ! 2:3!
Чичарито
Пас отдал
Ю. Брандт
56'
ГОЛ! 2:2!
К. Беллараби
Пас отдал
Б. Хенрикс
54'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Брандт
Пас отдал
К. Беллараби
Желтая карточка
П. Хейбьерг
52'
45'
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
Л. Бендер
Желтая карточка
Л. Сане
38'
33'
Желтая карточка
Л. Бендер
32'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
Т. Едвай
ГОЛ! 2:0!
Л. Сане
Пас отдал
М. Майер
29'
Желтая карточка
Ж. Кайсара
27'
ГОЛ! 1:0!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
М. Майер
14'
5'
Желтая карточка
О. Топрак
Пенальти не реализован!
К. Хунтелаар
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Лерой Сане
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Ферманн
23
Колашинац
80
Кайсара
32
Матип
33
Нойштедтер
30
Гайс
23
Хейбьерг
7
Майер
10
Сане
13
Чупо-Мотинг
21
Хунтелаар
3-2-2-2-1
1
Лено
4
Та
4
Едвай
21
Топрак
8
Бендер
18
Венделл
44
Кампль
20
Арангис
38
Беллараби
8
Брандт
14
Чичарито
33
Нойштедтер
5
Хеведес
5
Хеведес
33
Нойштедтер
30
Гайс
27
Горецка
27
Горецка
30
Гайс
23
Хейбьерг
20
Бельханда
20
Бельханда
23
Хейбьерг
21
Топрак
5
Рамальо
5
Рамальо
21
Топрак
4
Едвай
39
Хенрикс
39
Хенрикс
4
Едвай
8
Бендер
11
Кисслинг
11
Кисслинг
8
Бендер
Остались в запасе
Шальке-04
Байер
18
Алессандро Шепф
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
18
Дарио Крешич
ВР
23
Кристоф Крамер
ОП
80
Владлен Юрченко
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
18
Алессандро Шепф
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
Остались в запасе
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
18
Дарио Крешич
ВР
23
Кристоф Крамер
ОП
80
Владлен Юрченко
ЦП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Шальке-04 - Байер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 HD
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