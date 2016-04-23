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Манчестер Сити - Сток Сити
Манчестер Сити - Сток Сити: обзор матча 23 апреля 2016
Манчестер Сити
23.04.2016, суббота, 14:45
Англия. Премьер-лига, 35 тур
4 : 0
Завершен
Сток Сити
35'
Фернандо
43'
С. Агуэро (П)
64'
К. Ихеначо
74'
К. Ихеначо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Сток Сити
75'
Замена
Ч. Адам
️️️️
М. Арнаутович
ГОЛ! 4:0!
К. Ихеначо
Пас отдал
В. Бони
74'
Замена
М. Демичелис
️️️️
Фернандо
72'
Замена
В. Бони
️️️️
С. Агуэро
65'
ГОЛ! 3:0!
К. Ихеначо
Пас отдал
П. Хавьер Сабалета
64'
Замена
Ф. Делф
️️️️
Д. Сильва
57'
45'
Замена
Я. Хаугор
️️️️
Ш. Гивен
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Агуэро
43'
ГОЛ! 1:0!
Фернандо
Пас отдал
Х. Навас
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
23
Дионатан
ЦЗ
22
Моха
ЛП
34
Оливер Шентон
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Харт
5
Сабалета
5
Мангала
30
Отаменди
11
Коларов
5
Фернандо
16
Навас
42
Туре
21
Сильва
17
Ихеначо
10
Агуэро
3-2-2-3
24
Гивен
5
Муниеса
2
Вольшайд
17
Шоукросс
27
Бардсли
5
Кэмерон
16
Имбула
12
Уилэн
7
Арнаутович
92
Диуф
13
Хоселу
5
Фернандо
2
Демичелис
2
Демичелис
5
Фернандо
21
Сильва
18
Делф
18
Делф
21
Сильва
10
Агуэро
2
Бони
2
Бони
10
Агуэро
24
Гивен
1
Хаугор
1
Хаугор
24
Гивен
7
Арнаутович
16
Адам
16
Адам
7
Арнаутович
Остались в запасе
Манчестер Сити
Сток Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
11
Кевин Де Брюйне
АП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
34
Оливер Шентон
ЦП
23
Дионатан
ЦЗ
22
Моха
ЛП
15
Питер Крауч
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
11
Кевин Де Брюйне
АП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Остались в запасе
34
Оливер Шентон
ЦП
23
Дионатан
ЦЗ
22
Моха
ЛП
15
Питер Крауч
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Манчестер Сити - Сток Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1 HD
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