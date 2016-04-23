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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Шеффилд Уэнсдэй
Дерби Каунти - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 23 апреля 2016
Дерби Каунти
23.04.2016, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 44 тур
1 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
83'
Д. Бент
69'
Б. Беннэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Шеффилд Уэнсдэй
90'
+5
Желтая карточка
Д. Пудил
88'
Желтая карточка
Ж. Элан
86'
Замена
Ж. Элан
️️️️
Ф. Форестьери
ГОЛ! 1:1!
Д. Бент
Пас отдал
Д. Расселл
83'
Замена
Н. Блекмэн
️️️️
Д. Баттерфилд
81'
Замена
Д. Бент
️️️️
Т. Инс
81'
Желтая карточка
Д. Баттерфилд
81'
79'
Желтая карточка
Ф. Форестьери
Желтая карточка
Р. Кио
77'
Замена
Д. Хансон
️️️️
У. Хьюз
75'
73'
Замена
Л. Жоао
️️️️
Г. Хупер
Желтая карточка
К. Мартин
73'
69'
ГОЛ! 0:1!
Б. Беннэн
Пас отдал
Г. Хупер
68'
Замена
М. Матиаш
️️️️
Э. МакГиди
54'
Желтая карточка
К. Ли
Желтая карточка
К. Брайсон
48'
Желтая карточка
У. Хьюз
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Даррен Уоссол
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
20
Киран Ли
ОП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
9
Абдул Камара
ЦП
6
Джейми Хансон
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
10
Льюис МакГуган
ЦП
3
Жереми Элан
ЦП
7
Марку Матиаш
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
3-5-1-1
33
Карсон
29
Кристи
36
Кио
5
Шекелл
19
Хьюз
19
Баттерфилд
7
Брайсон
29
Ольссон
77
Расселл
10
Инс
18
Мартин
4-1-2-1-2
27
Вествуд
32
Хант
12
Лис
4
Ловенс
36
Пудил
20
Ли
10
Беннэн
14
Лопес
46
МакГиди
88
Хупер
45
Форестьери
19
Хьюз
6
Хансон
6
Хансон
19
Хьюз
19
Баттерфилд
9
Блекмэн
9
Блекмэн
19
Баттерфилд
10
Инс
10
Бент
10
Бент
10
Инс
45
Форестьери
3
Элан
3
Элан
45
Форестьери
46
МакГиди
7
Матиаш
7
Матиаш
46
МакГиди
88
Хупер
19
Жоао
19
Жоао
88
Хупер
Остались в запасе
Дерби Каунти
Шеффилд Уэнсдэй
1
Джонатан Митчелл
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
9
Абдул Камара
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Даррен Уоссол
10
Льюис МакГуган
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
9
Абдул Камара
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Остались в запасе
10
Льюис МакГуган
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Даррен Уоссол
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Дерби Каунти - Шеффилд Уэнсдэй
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Прайд Парк
Новости команд
Все
Дерби Каунти
Шеффилд Уэнсдэй
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2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
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