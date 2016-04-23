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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Бирмингем Сити
Хаддерсфилд Таун - Бирмингем Сити: обзор матча 23 апреля 2016
Хаддерсфилд Таун
23.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
1 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
82'
Д. Линч
73'
Д. Коттерилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Бирмингем Сити
89'
Замена
П. Робинсон
️️️️
Д. Коттерилл
ГОЛ! 1:1!
Д. Линч
Пас отдал
Ш. Сканнелл
82'
Замена
Ш. Сканнелл
️️️️
Д. Лолли
74'
73'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коттерилл
66'
Замена
В. Соломон-Отабор
️️️️
К. Лафферти
66'
Замена
У. Бакли
️️️️
Д. Фаббрини
Замена
К. Матмур
️️️️
Д. Патерсон
58'
Замена
Г. Банн
️️️️
Р. ван Ла Парра
57'
49'
Желтая карточка
Д. Дэвис
48'
Желтая карточка
К. Лафферти
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
38'
Желтая карточка
Д. Патерсон
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
31
Джед Стир
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
44
Эмир Хьюс
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
41
Пол Кэддис
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
25
Стефен Глисон
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
26
Ллойд Эллинсон
ВР
2
Том Смит
ПЗ
33
Гарри Банн
ЦП
36
Флорент Божай
ЦФ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
34
Чарли Адамс
ЦП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
3-4-3
31
Стир
3
Дэвидсон
6
Линч
5
Хадсон
44
Хьюс
4
Уайтхэд
3
ван Ла Парра
10
Демпси
11
Лолли
21
Уэллс
35
Патерсон
4-2-4
29
Кушчак
5
Моррисон
41
Кэддис
5
Шоттон
17
Гроундс
25
Глисон
16
Дэвис
11
Коттерилл
8
Дональдсон
31
Фаббрини
9
Лафферти
3
ван Ла Парра
33
Банн
33
Банн
3
ван Ла Парра
11
Лолли
9
Сканнелл
9
Сканнелл
11
Лолли
35
Патерсон
10
Матмур
10
Матмур
35
Патерсон
9
Лафферти
13
Соломон-Отабор
13
Соломон-Отабор
9
Лафферти
11
Коттерилл
4
Робинсон
4
Робинсон
11
Коттерилл
31
Фаббрини
11
Бакли
11
Бакли
31
Фаббрини
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Бирмингем Сити
2
Том Смит
ПЗ
26
Ллойд Эллинсон
ВР
36
Флорент Божай
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
1
Адам Легздиньш
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
34
Чарли Адамс
ЦП
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
26
Ллойд Эллинсон
ВР
36
Флорент Божай
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Легздиньш
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
34
Чарли Адамс
ЦП
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Бирмингем Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Уэбб
(Дарем)
Стадион:
Джон Смит'с
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