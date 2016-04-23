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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Высочина - Богемианс 1905
Высочина - Богемианс 1905: обзор матча 23 апреля 2016
Высочина
23.04.2016, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Богемианс 1905
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Высочина - Богемианс 1905
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Высочина
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Высочина
0 : 2
26.05.2018
Карвина
Чехия. Синот Лига, 29 тур
Зброевка
0 : 0
19.05.2018
Высочина
Чехия. Синот Лига, 28 тур
Высочина
0 : 1
11.05.2018
Спарта
Чехия. Синот Лига, 27 тур
Слован
1 : 3
05.05.2018
Высочина
Чехия. Синот Лига, 26 тур
Высочина
0 : 0
27.04.2018
Млада Болеслав
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Богемианс 1905
1 : 0
14.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Стадион в Жираскове улицы
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Высочина
Богемианс 1905
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Левников на «Урал» – «Спартак» и другие судейские назначения на матчи 4-го тура РПЛ
2023.08.10 13:23
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Зарема объяснила, почему ей неприятен Кокорин: «У него зенитовское и сочинское прошлое»
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