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    Юсупов: «Кокорин и Дзюба будут вишенками на торте в «Сочи»

    Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов высказался о возможном переходе в клуб нападающих Александра Кокорина и Артема Дзюбы.

    – Учитывая, что у нас ушли все лидеры, травма на травме, дисквалификации, реальные проблемы с составом, нам нужен любой, даже просто человек. Мы все играем на разных позициях, за это можно отдать должное нашей команде, потому что никто не ноет, мы выкручиваемся, как можем.

    – Кокорин будет не лишним.

    – Он будет вишенкой на торте.

    – Дзюба покинул «Адана Демирспор». Он подошел бы «Сочи»?

    – То же самое, что и с Кокориным. Нам любой вариант нужен, а сильные игроки тем более.

    • «Сочи» идет на 9-м месте в РПЛ после 16 туров.
    • В прошлом сезоне команда заняла второе место.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +23474

      DOCTOR PENALTY 15 минут назад

      "Легенды", бл*дь.

      0
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      Рейтинг: +16298

      Fusballer 1 час назад

      Хочет, чтобы Сочи в ФНЛ нацелился?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7142

      Беспонтий 1 час назад

      тут более тушёными овощами попахивает
      тогда зачем вам огурец и дыня?

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      Рейтинг: +26647

      JTherry 1 час назад

      в качестве "вишенки на торте" окажется Мамаев...)

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