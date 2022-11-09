Юсупов: «Кокорин и Дзюба будут вишенками на торте в «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов высказался о возможном переходе в клуб нападающих Александра Кокорина и Артема Дзюбы.

– Учитывая, что у нас ушли все лидеры, травма на травме, дисквалификации, реальные проблемы с составом, нам нужен любой, даже просто человек. Мы все играем на разных позициях, за это можно отдать должное нашей команде, потому что никто не ноет, мы выкручиваемся, как можем.

– Кокорин будет не лишним.

– Он будет вишенкой на торте.

– Дзюба покинул «Адана Демирспор». Он подошел бы «Сочи»?

– То же самое, что и с Кокориным. Нам любой вариант нужен, а сильные игроки тем более.

«Сочи» идет на 9-м месте в РПЛ после 16 туров.

В прошлом сезоне команда заняла второе место.

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