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    Зарема объяснила, почему ей неприятен Кокорин: «У него зенитовское и сочинское прошлое»

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна,

    «Ничего личного абсолютно. Я всегда исходила из интересов команды и видения тренерского штаба. Не надо забывать, что у него футбольное прошлое — зенитовское и в «Сочи». Это им нормально брать у нас игроков, а для меня — нет.

    Кокорин уехал в Италию благодаря Капелло? Там работало много людей. Получилась нормальная афера. И дорогая», — заявила Салихова.

    • Кокорин играл за «Спартак» с 2020 по 2021-й год.
    • Он забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 10 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6871

      Semenycch 18 минут назад

      Никто так не способен унижать саму себя, своего мужа, свой клуб как эта глупая жена.

      1
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      Рейтинг: +156

      RedMaksim97 43 минуты назад

      Конченая. Что же тогда Мевлю брали, у него же тоже прошлое Сочи и Зенита? ‍♂️‍♂️‍♂️

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +569

      Sergh4 47 минут назад

      Что же ты за овца, Зарема!?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +20079

      Persona_non_Grata > Sergh4 44 минуты назад

      Ищешь себе пару ? Не про тебя, козочка ))) Ищи себе овцу на помойке или свалке )))

      1
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      Рейтинг: +156

      RedMaksim97 > Sergh4 34 минуты назад

      Ипать Газпром ипать!!!

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