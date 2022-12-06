Зарема объяснила, почему ей неприятен Кокорин: «У него зенитовское и сочинское прошлое»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна,

«Ничего личного абсолютно. Я всегда исходила из интересов команды и видения тренерского штаба. Не надо забывать, что у него футбольное прошлое — зенитовское и в «Сочи». Это им нормально брать у нас игроков, а для меня — нет.

Кокорин уехал в Италию благодаря Капелло? Там работало много людей. Получилась нормальная афера. И дорогая», — заявила Салихова.

Кокорин играл за «Спартак» с 2020 по 2021-й год.

Он забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 10 матчах.

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