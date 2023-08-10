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  • Левников на «Урал» – «Спартак» и другие судейские назначения на матчи 4-го тура РПЛ

Левников на «Урал» – «Спартак» и другие судейские назначения на матчи 4-го тура РПЛ

10 августа 2023, 13:23
13

РФС назначил судей на матчи 4-го тура РПЛ.

11 августа (пятница)

«Урал» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Роман Галимов; AВАР – Валерий Данченко; инспектор – Вячеслав Харламов.

12 августа (суббота)

«Локомотив» – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Рафаэль Шафеев; AВАР – Роман Усачев; инспектор – Алексей Резников.

«Оренбург» – «Краснодар»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Артур Федоров; AВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Сергей Зуев.

«Ростов» – «Рубин»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Лапочкин.

13 августа (воскресенье)

«Динамо» – «Балтика»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Егор Болховитин; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Андрей Веретешкин; инспектор – Александр Колобаев.

«Зенит» – «Факел»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Евгений Кукуляк; AВАР – Дмитрий Чельцов; инспектор – Алексей Тюмин.

ЦСКА – «Сочи»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Евгений Буланов; AВАР – Денис Березнов; инспектор – Игорь Синер.

14 августа (понедельник)

«Пари НН» – «Ахмат»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Владимир Миневич; резервный судья – Вера Опейкина; ВАР – Сергей Карасев; AВАР – Николай Волошин; инспектор – Виктор Кулагин.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Спартак Краснодар Ростов Динамо Локомотив Ахмат Оренбург Крылья Советов Урал Рубин Балтика Факел Нижний Новгород Высочина Сочи Левников Кирилл
Комментарии (13)
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ivany4
1691664079
Только слепой случай в лице РФС назначает питерца, на игру Спартака, за тур до очной встречи. Молодцы! В качестве ответной меры, предлагаю Спартаку ходатайствовать о проверке знаний футбольных правил и повторного подтверждение нормативов по физподготовке для судейского корпуса.))) Веселуха продолжается, чемпионат окончен!
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Skull_Boy
1691664101
Краснодару, Ростову, Спартаку и ЦСКА побед не видать
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шахта Заполярная
1691665923
АДМИНРЕСУРС. Что то рано уже с четвертого тура. Видать хреново дела в педикулезном королевстве.
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eugen-han
1691667016
Посмотрел все судейские бригады, назначенные на 4-ый тур; заметил одного персонажа, которого то ли отстранили, то ли нет, но наверное ограничили, так как он будет сидеть на VARе в матче Урал - Спартак, в котором главным будет Левников. Матч уже интересен тем или кем, а главное какие решения,- кто и как будет принимать у судей в данной игре.
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portero
1691673682
Ждем очередных косяков от судей....
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ySS
1691680035
Какая разница кто будет судить, главное как) Пожелаю судьям не ошибаться решающе.
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Опорник84
1691681972
Левников будет обслуживать матч Спартака.Ух , этот человек может накосячить, а может и специально задушить .
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zigbert
1691693990
Без судейских ошибок не обойтись но главное чтобы они не повлияли на исход матча.
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Вомбат
1691746166
Надеюсь, судьи не испортят игру Урал-Спартак. Обе команды сейчас выглядят сильно, особенно москвичи, каждая игра которых приносит любителям футбола удовольствие.
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