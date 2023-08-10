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    • Левников на «Урал» – «Спартак» и другие судейские назначения на матчи 4-го тура РПЛ

    Левников на «Урал» – «Спартак» и другие судейские назначения на матчи 4-го тура РПЛ

    РФС назначил судей на матчи 4-го тура РПЛ.

    11 августа (пятница)

    «Урал» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Роман Галимов; AВАР – Валерий Данченко; инспектор – Вячеслав Харламов.

    12 августа (суббота)

    «Локомотив» – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Рафаэль Шафеев; AВАР – Роман Усачев; инспектор – Алексей Резников.

    «Оренбург» – «Краснодар»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Артур Федоров; AВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Сергей Зуев.

    «Ростов» – «Рубин»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Лапочкин.

    13 августа (воскресенье)

    «Динамо» – «Балтика»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Егор Болховитин; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Андрей Веретешкин; инспектор – Александр Колобаев.

    «Зенит» – «Факел»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Евгений Кукуляк; AВАР – Дмитрий Чельцов; инспектор – Алексей Тюмин.

    ЦСКА – «Сочи»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Евгений Буланов; AВАР – Денис Березнов; инспектор – Игорь Синер.

    14 августа (понедельник)

    «Пари НН» – «Ахмат»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Владимир Миневич; резервный судья – Вера Опейкина; ВАР – Сергей Карасев; AВАР – Николай Волошин; инспектор – Виктор Кулагин.

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    Источник: сайт РФС

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    10.08.2023 13:23
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    Комментарии21
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    • ...
      Рейтинг: +13046

      Вомбат 11 августа, 12:29

      Надеюсь, судьи не испортят игру Урал-Спартак. Обе команды сейчас выглядят сильно, особенно москвичи, каждая игра которых приносит любителям футбола удовольствие.

      0
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      Рейтинг: +102283

      zigbert 10 августа, 21:59

      Без судейских ошибок не обойтись но главное чтобы они не повлияли на исход матча.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +587

      Айболид 10 августа, 20:22

      Диарейные заранее заныли .
      Вот почитаешь их "шедевры" и становится не понятно , как такие отбитые утырки находятся на свободе , а не в спец.мед.учреждении .

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      Рейтинг: +15788

      Алексей З 10 августа, 19:21

      Думал Мешкова подсунут, но и этот тип не подарок.
      Почему питерец судит москвичей, тем более зная взаимоотношения клубов ?
      Ах ну да , судейский и инспекторский сектор возглавляют , люди из этого же города ( Левников , Иванов ).
      Блдь, какое совпадение.

      0
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      Рейтинг: +3445

      Опорник84 10 августа, 18:39

      Левников будет обслуживать матч Спартака.Ух , этот человек может накосячить, а может и специально задушить .

      1
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      Рейтинг: +6319

      ySS 10 августа, 18:07

      Какая разница кто будет судить, главное как)
      Пожелаю судьям не ошибаться решающе.

      1
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      Рейтинг: +68681

      portero 10 августа, 16:21

      Ждем очередных косяков от судей....

      2
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      Рейтинг: +795

      eugen-han 10 августа, 14:30

      Посмотрел все судейские бригады, назначенные на 4-ый тур; заметил одного персонажа, которого то ли отстранили, то ли нет, но наверное ограничили, так как он будет сидеть на VARе в матче Урал - Спартак, в котором главным будет Левников. Матч уже интересен тем или кем, а главное какие решения,- кто и как будет принимать у судей в данной игре.

      2
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      Рейтинг: +3704

      шахта Заполярная 10 августа, 14:12

      АДМИНРЕСУРС. Что то рано уже с четвертого тура. Видать хреново дела в педикулезном королевстве.

      3
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      Рейтинг: +1393

      rac531 > шахта Заполярная 10 августа, 17:47

      Вот поэтому нельзя терять время

      2
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      Рейтинг: +14849

      Skull_Boy 10 августа, 13:41

      Краснодару, Ростову, Спартаку и ЦСКА побед не видать

      1
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      Рейтинг: +68681

      portero > Skull_Boy 10 августа, 16:23

      Бычкам необходима победа!!!!! А вы уж там как хотите.....

      2
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      Рейтинг: +1393

      rac531 > Skull_Boy 10 августа, 17:47

      Нормальный прогноз

      1
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