Левников на «Урал» – «Спартак» и другие судейские назначения на матчи 4-го тура РПЛ

РФС назначил судей на матчи 4-го тура РПЛ.
11 августа (пятница)
«Урал» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Роман Галимов; AВАР – Валерий Данченко; инспектор – Вячеслав Харламов.
12 августа (суббота)
«Локомотив» – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Рафаэль Шафеев; AВАР – Роман Усачев; инспектор – Алексей Резников.
«Оренбург» – «Краснодар»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Артур Федоров; AВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Сергей Зуев.
«Ростов» – «Рубин»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Лапочкин.
13 августа (воскресенье)
«Динамо» – «Балтика»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Егор Болховитин; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Андрей Веретешкин; инспектор – Александр Колобаев.
«Зенит» – «Факел»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Евгений Кукуляк; AВАР – Дмитрий Чельцов; инспектор – Алексей Тюмин.
ЦСКА – «Сочи»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Евгений Буланов; AВАР – Денис Березнов; инспектор – Игорь Синер.
14 августа (понедельник)
«Пари НН» – «Ахмат»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Владимир Миневич; резервный судья – Вера Опейкина; ВАР – Сергей Карасев; AВАР – Николай Волошин; инспектор – Виктор Кулагин.