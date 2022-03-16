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Петербуржец Левников обслужит матч ЦСКА – «Рубин»

16 марта 2022, 20:53
1

РФС опубликовал судейские назначения на 22-й тур РПЛ. Встречу ЦСКА«Рубин» обслужит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

19 марта (суббота)

«Урал»«Химки»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Игорь Князев; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Эдуард Малый.

«Нижний Новгород»«Спартак»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Ахмат»«Локомотив»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Роман Милюченко; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Андрей Бутенко.

«Зенит» – «Арсенал»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Арам Петросян, Максим Ковалeв; резервный судья – Артур Фeдоров; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Юрий Чеботарeв.

20 марта, воскресенье

ЦСКА – «Рубин»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретeшкин, Егор Болховитин; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Игорь Панин; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Гаряфий Жафяров.

«Уфа»«Краснодар»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Антон Кобзев; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Алексей Матюнин; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Алексей Тюмин.

«Сочи»«Крылья Советов»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Николай Богач; инспектор – Сергей Мацюра.

«Динамо»«Ростов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Сергей Мартынов.

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Урал Химки Нижний Новгород Спартак Ахмат Локомотив Зенит Арсенал ЦСКА Рубин Уфа Краснодар Высочина Сочи Левников Кирилл
Комментарии (1)
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RUSARM
1647515493
Ну теперь этот питерский ЦСКА будет давить,а то вдруг к газпрёму подберется!!
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