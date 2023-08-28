РПЛ сделала заявление по газону на стадионе «Фишт»: матч «Сочи» – «Спартак» могут перенести

В РПЛ прокомментировали состоянии газона на стадион «Фишт» – домашней арене «Сочи».

«Из-за аномально высоких температур в дневные и вечерние часы в Сочи на протяжении августа качественные характеристики поля стадиона «Фишт» ухудшились.

Футбольный клуб «Сочи» продолжает проводить комплексные агротехнические мероприятия по восстановлению покрытия.

В соответствии со статьeй 10 регламента Мир РПЛ инспекционный контроль качества футбольного поля будет произведeн 5-6 сентября 2023 года, после чего будет принято решение о месте проведения матча «Сочи» – «Спартак» 16 сентября.

Болельщиков клубов просим учесть эту информацию при планировании поездок», – говорится в сообщении РПЛ.

РПЛ перед матчем «Сочи» – «Локо» (0:1) сочла возможным допустить поле.

Стадион «Фишт» построен к Олимпиаде-2014.

Он принимал ЧМ-2018 и Кубок конфедераций годом ранее.

Комиссия РПЛ не нашла серьезных нарушений качества газона в Сочи. А их точно нет? Земля летела после любого касания