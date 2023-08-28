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    • РПЛ сделала заявление по газону на стадионе «Фишт»: матч «Сочи» – «Спартак» могут перенести

    РПЛ сделала заявление по газону на стадионе «Фишт»: матч «Сочи» – «Спартак» могут перенести

    В РПЛ прокомментировали состоянии газона на стадион «Фишт» – домашней арене «Сочи».

    «Из-за аномально высоких температур в дневные и вечерние часы в Сочи на протяжении августа качественные характеристики поля стадиона «Фишт» ухудшились.

    Футбольный клуб «Сочи» продолжает проводить комплексные агротехнические мероприятия по восстановлению покрытия.

    В соответствии со статьeй 10 регламента Мир РПЛ инспекционный контроль качества футбольного поля будет произведeн 5-6 сентября 2023 года, после чего будет принято решение о месте проведения матча «Сочи» – «Спартак» 16 сентября.

    Болельщиков клубов просим учесть эту информацию при планировании поездок», – говорится в сообщении РПЛ.

    • РПЛ перед матчем «Сочи» – «Локо» (0:1) сочла возможным допустить поле.
    • Стадион «Фишт» построен к Олимпиаде-2014.
    • Он принимал ЧМ-2018 и Кубок конфедераций годом ранее.

    Комиссия РПЛ не нашла серьезных нарушений качества газона в Сочи. А их точно нет? Земля летела после любого касания

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    Сегодня, 17:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19204

      paracetamol 56 минут назад

      Свиням нужно соломку постелить, чтобы мягче было падать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14888

      Skull_Boy 1 час назад

      Климат самый "теплый", а газон самый дерьмовый

      0
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