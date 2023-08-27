Комиссия РПЛ не нашла серьезных нарушений качества газона в Сочи. А их точно нет? Земля летела после любого касания

Матч «Сочи» и «Локомотива» – один из важнейших в этом туре РПЛ. Главный сюжет вокруг этой встречи – состояние газона. Он [газон] вызывал вопросы еще в матче «Сочи» и «Ростова». А перед игрой с «Локо» на «Фишт» приехали представители комиссии РПЛ, чтобы оценить состояние. И вот вердикт – от источника «Матч ТВ»:
«Комиссия РПЛ не выявила каких‑либо серьезных нарушений качества поля на стадионе «Фишт», газон был принят лигой. Матч «Сочи» – «Локомотив» состоится по графику, как и планировалось».
Матч действительно состоялся по расписанию. Но тезис об отсутствии серьезных нарушений качества поля не подтвердился. Поле на стадионе «Фишт» было в очень среднем состоянии. И вот 10 подтверждений:
Грядка рядом с воротами Ильи Лантратова в первом тайме:
Маргасов и Тикнизян заиграли эпизод, после которого полетели крошки:
Противоположные ворота, вокруг Заболотного тоже много ямок:
Реакция газона на обычный забег Рыбчинского:
Этот же эпизод, Рыбчинский провел ногой по земле, образовалось подобие лыжни:
Крупный план:
Столкновение Баринова и Нобоа:
И еще один крупный план:
Журналист Sports.ru Александр Дорский в телеграм-канале написал: «О проблемах с газоном было известно еще неделю назад. Комиссия «не выявила серьезных нарушений качества поля». Ну а что? У нас как-то в июле, когда составлялся календарь сезона, было непонятно, что в декабре в Красноярске будет холодно.
Ну а что, действительно? Игроки мучаются, судьи мучаются, зрители на «Фиште» мучаются, зрители у экранов мучаются. Футбола здесь нет. Имиджевый удар по лиге (ну так, если вдруг о нем кто-то задумывается) – сильнейший».
Фото: скриншоты из трансляции на сайте «Матч ТВ»