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    • Комиссия РПЛ не нашла серьезных нарушений качества газона в Сочи. А их точно нет? Земля летела после любого касания

    Комиссия РПЛ не нашла серьезных нарушений качества газона в Сочи. А их точно нет? Земля летела после любого касания

    Матч «Сочи» и «Локомотива» – один из важнейших в этом туре РПЛ. Главный сюжет вокруг этой встречи – состояние газона. Он [газон] вызывал вопросы еще в матче «Сочи» и «Ростова». А перед игрой с «Локо» на «Фишт» приехали представители комиссии РПЛ, чтобы оценить состояние. И вот вердикт – от источника «Матч ТВ»:

    «Комиссия РПЛ не выявила каких‑либо серьезных нарушений качества поля на стадионе «Фишт», газон был принят лигой. Матч «Сочи» – «Локомотив» состоится по графику, как и планировалось».

    Матч действительно состоялся по расписанию. Но тезис об отсутствии серьезных нарушений качества поля не подтвердился. Поле на стадионе «Фишт» было в очень среднем состоянии. И вот 10 подтверждений:

    Грядка рядом с воротами Ильи Лантратова в первом тайме:

    Маргасов и Тикнизян заиграли эпизод, после которого полетели крошки:

    Противоположные ворота, вокруг Заболотного тоже много ямок:

    Реакция газона на обычный забег Рыбчинского:

    Этот же эпизод, Рыбчинский провел ногой по земле, образовалось подобие лыжни:

    Крупный план:

    Столкновение Баринова и Нобоа:

    И еще один крупный план:

    Журналист Sports.ru Александр Дорский в телеграм-канале написал: «О проблемах с газоном было известно еще неделю назад. Комиссия «не выявила серьезных нарушений качества поля». Ну а что? У нас как-то в июле, когда составлялся календарь сезона, было непонятно, что в декабре в Красноярске будет холодно.

    Ну а что, действительно? Игроки мучаются, судьи мучаются, зрители на «Фиште» мучаются, зрители у экранов мучаются. Футбола здесь нет. Имиджевый удар по лиге (ну так, если вдруг о нем кто-то задумывается) – сильнейший».

    Фото: скриншоты из трансляции на сайте «Матч ТВ»

    Источник: Бомбардир

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