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  • Комиссия РПЛ не нашла серьезных нарушений качества газона в Сочи. А их точно нет? Земля летела после любого касания

Комиссия РПЛ не нашла серьезных нарушений качества газона в Сочи. А их точно нет? Земля летела после любого касания

27 августа 2023, 21:23
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Матч «Сочи» и «Локомотива» – один из важнейших в этом туре РПЛ. Главный сюжет вокруг этой встречи – состояние газона. Он [газон] вызывал вопросы еще в матче «Сочи» и «Ростова». А перед игрой с «Локо» на «Фишт» приехали представители комиссии РПЛ, чтобы оценить состояние. И вот вердикт – от источника «Матч ТВ»:

«Комиссия РПЛ не выявила каких‑либо серьезных нарушений качества поля на стадионе «Фишт», газон был принят лигой. Матч «Сочи» – «Локомотив» состоится по графику, как и планировалось».

Матч действительно состоялся по расписанию. Но тезис об отсутствии серьезных нарушений качества поля не подтвердился. Поле на стадионе «Фишт» было в очень среднем состоянии. И вот 10 подтверждений:

Грядка рядом с воротами Ильи Лантратова в первом тайме:

Маргасов и Тикнизян заиграли эпизод, после которого полетели крошки:

Противоположные ворота, вокруг Заболотного тоже много ямок:

Реакция газона на обычный забег Рыбчинского:

Этот же эпизод, Рыбчинский провел ногой по земле, образовалось подобие лыжни:

Крупный план:

Столкновение Баринова и Нобоа:

И еще один крупный план:

Журналист Sports.ru Александр Дорский в телеграм-канале написал: «О проблемах с газоном было известно еще неделю назад. Комиссия «не выявила серьезных нарушений качества поля». Ну а что? У нас как-то в июле, когда составлялся календарь сезона, было непонятно, что в декабре в Красноярске будет холодно.

Ну а что, действительно? Игроки мучаются, судьи мучаются, зрители на «Фиште» мучаются, зрители у экранов мучаются. Футбола здесь нет. Имиджевый удар по лиге (ну так, если вдруг о нем кто-то задумывается) – сильнейший».

Фото: скриншоты из трансляции на сайте «Матч ТВ»

Источник: Бомбардир
Россия Локомотив Сочи
Комментарии (3)
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1693192206
Ну вы быстро к хорошему привыкли. Лет 15 назад пол сезона играли на таких полях и с такими же результатами. Кто-нибудь помнит, например, домашние матчи Луч-Энергии в марте?
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