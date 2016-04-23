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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Ноттингем Форест
Фулхэм - Ноттингем Форест: обзор матча 23 апреля 2016
Фулхэм
23.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
1 : 3
Завершен
Ноттингем Форест
62'
М. Смит
23'
Р. Теше
44'
Х. Лэнсбери (П)
70'
Х. Лэнсбери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Ноттингем Форест
90'
+3
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
Д. Блэксток
Желтая карточка
М. Смит
81'
Замена
Р. Танниклифф
️️️️
С. Паркер
80'
70'
ГОЛ! 1:3!
Х. Лэнсбери
Пас отдал
Э. Личай
ГОЛ! 1:2!
М. Смит
Пас отдал
Р. МакКормак
62'
Замена
Л. Кристенсен
️️️️
Э. Хиндман
45'
Замена
М. Смит
️️️️
Т. Кэрни
45'
44'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Х. Лэнсбери
23'
ГОЛ! 0:1!
Р. Теше
Пас отдал
Х. Лэнсбери
Желтая карточка
Р. Фредерикс
21'
18'
Желтая карточка
М. Миллс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
31
Рохан Инс
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
44
Росс МакКормак
ЦФ
Ноттингем Форест
24
Дорус Де Врис
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Крис Коэн
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Фулхэм
22
Эндрю Лонерган
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
21
Лассе Кристенсен
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
7
Оливер Бурк
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
8
Крис О'Грэди
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
3-2-3-2
13
Беттинелли
31
Инс
45
Аморебиета
3
Рим
30
Мадль
2
Фредерикс
8
Паркер
10
Кэрни
16
Хиндман
44
МакКормак
9
Дембеле
4-5-1
24
Де Врис
13
Фокс
5
Миллс
2
Личай
5
Йокич
23
Лэнсбери
8
Теше
20
Гарднер
8
Коэн
23
Осборн
20
Блэксток
16
Хиндман
21
Кристенсен
21
Кристенсен
16
Хиндман
8
Паркер
8
Танниклифф
8
Танниклифф
8
Паркер
10
Кэрни
17
Смит
17
Смит
10
Кэрни
20
Блэксток
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
20
Блэксток
Остались в запасе
Фулхэм
Ноттингем Форест
22
Эндрю Лонерган
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
12
Кали Вудроу
ЦФ
25
Димитар Евтимов
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
7
Оливер Бурк
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
8
Крис О'Грэди
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
7
Оливер Бурк
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
8
Крис О'Грэди
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Статистика матча Фулхэм - Ноттингем Форест
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Роб Льюис
(Шропшир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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