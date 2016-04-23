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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Санкт-Галлен
Грассхоппер - Санкт-Галлен: обзор матча 23 апреля 2016
Грассхоппер
23.04.2016, суббота, 21:00
Швейцария. Суперлига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Санкт-Галлен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грассхоппер - Санкт-Галлен
Желтая карточка
К. Чельстрем
80'
Начало матча
Статистика матча Грассхоппер - Санкт-Галлен
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
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Лозанна-Спорт
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Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Стадион:
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