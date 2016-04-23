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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Динамо (мол)
ЦСКА (мол) - Динамо (мол): обзор матча 23 апреля 2016
ЦСКА (мол)
23.04.2016, суббота, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
0 : 4
Завершен
Динамо (мол)
6'
В. Левин
52'
М. Могулкин
56'
М. Могулкин
70'
П. Соломатин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Динамо (мол)
89'
Замена
С. Евтушенко
️️️️
П. Соломатин
82'
Замена
Д. Седых
️️️️
В. Грулев
80'
Замена
М. Ненахов
️️️️
А. Каляшин
79'
Замена
Н. Киреев
️️️️
В. Левин
72'
Замена
П. Лелюхин
️️️️
В. Сарамутин
70'
ГОЛ! 0:4!
П. Соломатин
Замена
А. Эктов
️️️️
А. Натхо
59'
Замена
Т. Пухов
️️️️
Х. Хосонов
59'
Замена
Д. Соколов
️️️️
А. Гордюшенко
59'
Замена
К. Леонов
️️️️
К. Кучаев
59'
Замена
А. Анисимов
️️️️
Ф. Чалов
59'
56'
ГОЛ! 0:3!
М. Могулкин
53'
Желтая карточка
П. Соломатин
52'
ГОЛ! 0:2!
М. Могулкин
46'
Замена
П. Соломатин
️️️️
Н. Климов
46'
Замена
Э. Шолох
️️️️
К. Бурыкин
Желтая карточка
Р. Кривулькин
40'
24'
Желтая карточка
Г. Морозов
6'
ГОЛ! 0:1!
В. Левин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
19
Роман Кривулькин
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
89
Данил Неплюев
ПЗ
20
Амир Натхо
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Динамо (мол)
84
Иван Зириков
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
74
Никита Климов
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
8
Александр Каляшин
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
31
Кирилл Бурыкин
ЛВ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
77
Михаил Могулкин
ЦП
ЦСКА (мол)
98
Павел Овчинников
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
25
Денис Масютин
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
49
Никита Титов
ЦП
24
Дмитрий Соколов
ЦП
26
Анатолий Анисимов
ЦП
96
Ренат Юсупов
ЦП
61
Кирилл Леонов
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
75
Илья Ферапонтов
ПВ
Динамо (мол)
13
Петр Косаревский
ВР
83
Андрей Ребриков
ВР
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
60
Артем Горбулин
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
66
Павел Лелюхин
ЦП
98
Денис Седых
ЦП
93
Эдуард Шолох
ЦП
85
Никита Канавин
ЦП
22
Никита Киреев
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
4-1-3-2
1
Помазун
19
Кривулькин
92
Станисавлевич
99
Алибеков
89
Неплюев
18
Кучаев
20
Натхо
80
Хосонов
72
Гордюшенко
63
Чалов
75
Жамалетдинов
3-2-3-2
84
Зириков
91
Степанов
8
Каляшин
44
Калугин
74
Климов
18
Морозов
27
Сарамутин
88
Левин
77
Могулкин
31
Бурыкин
27
Грулев
20
Натхо
15
Эктов
15
Эктов
20
Натхо
80
Хосонов
7
Пухов
7
Пухов
80
Хосонов
72
Гордюшенко
24
Соколов
24
Соколов
72
Гордюшенко
63
Чалов
26
Анисимов
26
Анисимов
63
Чалов
18
Кучаев
61
Леонов
61
Леонов
18
Кучаев
Соломатин
2
Евтушенко
2
Евтушенко
Соломатин
27
Сарамутин
66
Лелюхин
66
Лелюхин
27
Сарамутин
27
Грулев
98
Седых
98
Седых
27
Грулев
88
Левин
22
Киреев
22
Киреев
88
Левин
31
Бурыкин
93
Шолох
93
Шолох
31
Бурыкин
8
Каляшин
24
Ненахов
24
Ненахов
8
Каляшин
74
Климов
31
Соломатин
31
Соломатин
74
Климов
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Динамо (мол)
25
Денис Масютин
ЦЗ
4
Иван Маклаков
ЛЗ
49
Никита Титов
ЦП
19
Иван Олейников
ЛВ
96
Ренат Юсупов
ЦП
75
Илья Ферапонтов
ПВ
98
Павел Овчинников
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
13
Петр Косаревский
ВР
60
Артем Горбулин
ЦЗ
85
Никита Канавин
ЦП
83
Андрей Ребриков
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
Остались в запасе
25
Денис Масютин
ЦЗ
4
Иван Маклаков
ЛЗ
49
Никита Титов
ЦП
19
Иван Олейников
ЛВ
96
Ренат Юсупов
ЦП
75
Илья Ферапонтов
ПВ
98
Павел Овчинников
ВР
Остались в запасе
13
Петр Косаревский
ВР
60
Артем Горбулин
ЦЗ
85
Никита Канавин
ЦП
83
Андрей Ребриков
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча ЦСКА (мол) - Динамо (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Константин Юданов
(Москва)
Стадион:
Октябрь
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