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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Милтон Кинс Донс - Брентфорд
Милтон Кинс Донс - Брентфорд: обзор матча 23 апреля 2016
Милтон Кинс Донс
23.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
1 : 4
Завершен
Брентфорд
6'
Н. Мэйнард
9'
С. Каньос
49'
Л. Вибе
78'
Р. Вудс
89'
Д. Бидуэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милтон Кинс Донс - Брентфорд
89'
ГОЛ! 1:4!
Д. Бидуэлл
78'
ГОЛ! 1:3!
Р. Вудс
Пас отдал
М. Джуричин
77'
Замена
А. Гогиа
️️️️
С. Каньос
60'
Замена
Д. Кларк
️️️️
М. Колен
60'
Замена
М. Джуричин
️️️️
Л. Вибе
Замена
А. Ревелл
️️️️
Д. Уильямс
55'
49'
ГОЛ! 1:2!
Л. Вибе
Пас отдал
Й. Барбе
Замена
Э. Кэй
️️️️
К. Кроппер
45'
Замена
Ч. Барнс
️️️️
Д. Уэлш
45'
9'
ГОЛ! 1:1!
С. Каньос
ГОЛ! 1:0!
Н. Мэйнард
Пас отдал
Д. Мерфи
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
55
Коди Кроппер
ВР
3
Дин Левингтон
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
16
Джо Уэлш
ЦЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
8
Даррен Поттер
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
7
Карл Бэйкер
ПП
23
Джош Мерфи
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Брентфорд
27
Дэвид Баттон
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
23
Николас Йеннарис
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
4
Алан МакКормак
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Милтон Кинс Донс
29
Чарли Барнс
ВР
6
Энтони Кэй
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
9
Дин Боудитч
АП
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
18
Алекс Ревелл
ЦФ
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
3-5-2
55
Кроппер
3
Левингтон
5
МакФадзин
16
Уэлш
10
Форстер-Каски
10
Уильямс
8
Поттер
32
Балдок
7
Бэйкер
28
Мэйнард
23
Мерфи
3-4-1-1
27
Баттон
6
Дин
2
Колен
21
Бидуэлл
26
Вибе
18
Вудс
4
МакКормак
23
Йеннарис
7
Каньос
5
Барбе
55
Кроппер
6
Кэй
6
Кэй
55
Кроппер
16
Уэлш
29
Барнс
29
Барнс
16
Уэлш
10
Уильямс
18
Ревелл
18
Ревелл
10
Уильямс
7
Каньос
3
Гогиа
3
Гогиа
7
Каньос
26
Вибе
7
Джуричин
7
Джуричин
26
Вибе
2
Колен
36
Кларк
36
Кларк
2
Колен
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Брентфорд
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
9
Дин Боудитч
АП
Главный тренер
Карл Робинсон
8
Джон Свифт
ЦП
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
9
Дин Боудитч
АП
Остались в запасе
8
Джон Свифт
ЦП
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Брентфорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Энди Вулмер
(Нортгемптоншир)
Стадион:
МК Стэдиум
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