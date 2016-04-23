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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Бристоль Сити
Блэкберн - Бристоль Сити: обзор матча 23 апреля 2016
Блэкберн
23.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
2 : 2
Завершен
Бристоль Сити
17'
Д. Грэм
79'
Д. Грэм
70'
Д. Коджиа
74'
А. Уилбрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Бристоль Сити
Замена
Д. Ленихэн
️️️️
К. Эванс
86'
86'
Красная карточка
К. Смит
ГОЛ! 2:2!
Д. Грэм
Пас отдал
Д. Лоу
79'
Замена
С. Джексон
️️️️
Ж. Гомес
76'
74'
ГОЛ! 1:2!
А. Уилбрахам
Пас отдал
Л. Эйлинг
70'
ГОЛ! 1:1!
Д. Коджиа
Пас отдал
К. Смит
Замена
К. Конвэй
️️️️
К. Мэхони
63'
63'
Замена
Д. Коджиа
️️️️
Б. Рид
56'
Замена
Л. Эйлинг
️️️️
А. Мэтьюз
45'
Замена
А. Пирс
️️️️
Э. Флинт
ГОЛ! 1:0!
Д. Грэм
Пас отдал
Ж. Гомес
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
16
Жорди Гомес
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Бристоль Сити
12
Ричард О'Доннелл
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
14
Бобби Рид
АП
17
Ли Томлин
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Главный тренер
Джон Пембертон
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
15
Люк Фримен
АП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
4-1-3-1-1
23
Стил
6
Килгаллон
30
Эванс
19
Уорд
4
Хэнли
16
Лоу
16
Гомес
21
Акпан
10
Маршалл
11
Мэхони
12
Грэм
3-2-2-1-2
12
О'Доннелл
44
Флинт
17
Бэйкер
13
Голбоурн
2
Мэтьюз
23
Брайан
7
Пак
8
Смит
14
Рид
18
Уилбрахам
17
Томлин
30
Эванс
26
Ленихэн
26
Ленихэн
30
Эванс
11
Мэхони
32
Конвэй
32
Конвэй
11
Мэхони
16
Гомес
11
Джексон
11
Джексон
16
Гомес
44
Флинт
15
Пирс
15
Пирс
44
Флинт
2
Мэтьюз
12
Эйлинг
12
Эйлинг
2
Мэтьюз
14
Рид
26
Коджиа
26
Коджиа
14
Рид
Остались в запасе
Блэкберн
Бристоль Сити
1
Давид Райя
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
15
Люк Фримен
АП
1
Макс О'Лири
ВР
4
Скотт Уогстафф
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Джон Пембертон
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
Остались в запасе
15
Люк Фримен
АП
1
Макс О'Лири
ВР
4
Скотт Уогстафф
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Джон Пембертон
Статистика матча Блэкберн - Бристоль Сити
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Ивуд Парк
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