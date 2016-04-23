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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Кубань (мол)
Анжи (мол) - Кубань (мол): обзор матча 23 апреля 2016
Анжи (мол)
23.04.2016, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
1 : 3
Завершен
Кубань (мол)
89'
С. Алиев
55'
Ю. Журавлев
64'
И. Нурисов
75'
И. Нурисов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Кубань (мол)
Желтая карточка
С. Алиев
90'
89'
Замена
Е. Фролов
️️️️
Д. Стажила
ГОЛ! 1:3!
С. Алиев
89'
87'
Замена
Н. Сиджах
️️️️
А. Хачиров
Замена
А. Ярикбаев
️️️️
Ш. Гайдаров
86'
85'
Замена
Н. Козловский
️️️️
А. Джумаев
83'
Замена
Ю. Митрохин
️️️️
Д. Галкин
Замена
Р. Магомедов
️️️️
Т. Джамалутдинов
83'
80'
Замена
Т. Закиров
️️️️
Р. Джамалутдинов
Желтая карточка
Т. Джамалутдинов
80'
78'
Замена
С. Кагермазов
️️️️
И. Пономарёв
Желтая карточка
Т. Мусалов
77'
76'
Замена
И. Стефанович
️️️️
И. Нурисов
75'
ГОЛ! 0:3!
И. Нурисов
Замена
М. Решетняк
️️️️
М. Саидов
74'
Вторая желтая
Н. Джарулаев
74'
Замена
Т. Мусалов
️️️️
Т. Патахов
68'
64'
ГОЛ! 0:2!
И. Нурисов
Замена
Д. Сангаджиев
️️️️
Ч. Агабалаев
57'
Замена
С. Алиев
️️️️
Ю. Кузьмин
56'
55'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Журавлев
Желтая карточка
Н. Джарулаев
54'
46'
Желтая карточка
Р. Джамалутдинов
Желтая карточка
Ю. Кузьмин
38'
19'
Желтая карточка
А. Джумаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
78
Тимур Патахов
ЦП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Маркаров
Кубань (мол)
1
Дмитрий Стажила
ВР
24
Руслан Джамалутдинов
ЦЗ
40
Юрий Журавлев
ЦЗ
4
Кирилл Волчков
ПЗ
97
Алан Хачиров
ЛВ
92
Дмитрий Галкин
ЦП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
70
Александр Джумаев
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
Анжи (мол)
33
Мухарбек Бураев
ВР
56
Михаил Решетняк
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
67
Алан Ярикбаев
ЦП
63
Дорджи Сангаджиев
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Кубань (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
64
Тимур Закиров
ЦЗ
60
Юрий Митрохин
ЦП
94
Нальбий Сиджах
ЦП
21
Никита Козловский
АП
23
Илья Стефанович
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Дженетов
45
Джарулаев
5
Эльмурзаев
4
Белов
88
Гайдаров
49
Кузьмин
78
Патахов
47
Джамалутдинов
70
Агабалаев
59
Саидов
9
Дибиргаджиев
3-5-2
1
Стажила
4
Волчков
40
Журавлев
24
Джамалутдинов
22
Завезен
70
Джумаев
90
Нурисов
89
Тюфяков
78
Пономарёв
92
Галкин
97
Хачиров
59
Саидов
56
Решетняк
56
Решетняк
59
Саидов
47
Джамалутдинов
11
Магомедов
11
Магомедов
47
Джамалутдинов
88
Гайдаров
67
Ярикбаев
67
Ярикбаев
88
Гайдаров
70
Агабалаев
63
Сангаджиев
63
Сангаджиев
70
Агабалаев
49
Кузьмин
9
Алиев
9
Алиев
49
Кузьмин
78
Патахов
75
Мусалов
75
Мусалов
78
Патахов
78
Пономарёв
13
Кагермазов
13
Кагермазов
78
Пономарёв
24
Джамалутдинов
64
Закиров
64
Закиров
24
Джамалутдинов
92
Галкин
60
Митрохин
60
Митрохин
92
Галкин
70
Джумаев
21
Козловский
21
Козловский
70
Джумаев
97
Хачиров
94
Сиджах
94
Сиджах
97
Хачиров
1
Стажила
39
Фролов
39
Фролов
1
Стажила
90
Нурисов
23
Стефанович
23
Стефанович
90
Нурисов
Остались в запасе
Анжи (мол)
Кубань (мол)
33
Мухарбек Бураев
ВР
Главный тренер
Михаил Маркаров
Остались в запасе
33
Мухарбек Бураев
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Михаил Маркаров
Статистика матча Анжи (мол) - Кубань (мол)
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Вертков
(Москва)
Стадион:
Анжи-Арена (поле №3)
Новости команд
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Анжи (мол)
Кубань (мол)
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
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