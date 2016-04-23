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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Ньюкасл
Ливерпуль - Ньюкасл: обзор матча 23 апреля 2016
Ливерпуль
23.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
2 : 2
Завершен
Ньюкасл
2'
Д. Старридж
30'
А. Лаллана
48'
П. Сиссе
66'
Д. Коулбэк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Ньюкасл
Замена
О. Ожо
️️️️
А. Лаллана
83'
83'
Замена
Д. Шелви
️️️️
Ш. Тиоте
75'
Замена
А. Митрович
️️️️
П. Сиссе
Замена
Л. Лейва
️️️️
Д. Аллен
72'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
К. Рэндалл
71'
66'
ГОЛ! 2:2!
Д. Коулбэк
Пас отдал
Д. Вейналдум
Желтая карточка
Д. Милнер
53'
48'
ГОЛ! 2:1!
П. Сиссе
Пас отдал
В. Анита
45'
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
А. Перес
ГОЛ! 2:0!
А. Лаллана
Пас отдал
А. Морено
30'
22'
Желтая карточка
Ш. Тиоте
ГОЛ! 1:0!
Д. Старридж
Пас отдал
А. Морено
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
3-2-2-1-2
22
Миньоле
2
Туре
6
Ловрен
6
Стюарт
5
Морено
8
Рэндалл
7
Аллен
20
Милнер
10
Лаллана
15
Старридж
9
Фирмино
3-4-1-2
1
Дарлоу
99
Мбемба
24
Ласселлс
14
Дамметт
17
Сиссоко
4
Коулбэк
6
Анита
24
Тиоте
25
Таунсенд
22
Перес
61
Сиссе
8
Рэндалл
11
Коутиньо
11
Коутиньо
8
Рэндалл
7
Аллен
6
Лейва
6
Лейва
7
Аллен
10
Лаллана
9
Ожо
9
Ожо
10
Лаллана
22
Перес
23
Вейналдум
23
Вейналдум
22
Перес
24
Тиоте
26
Шелви
26
Шелви
24
Тиоте
61
Сиссе
9
Митрович
9
Митрович
61
Сиссе
Остались в запасе
Ливерпуль
Ньюкасл
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
17
Роландо Ааронс
ЛВ
28
Фредди Вудман
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
Остались в запасе
17
Роландо Ааронс
ЛВ
28
Фредди Вудман
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Ливерпуль - Ньюкасл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1 HD
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