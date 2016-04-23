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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Урал
Крылья Советов - Урал: обзор матча 23 апреля 2016
Крылья Советов
23.04.2016, суббота, 14:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Урал
78'
М. Родич
13'
А. Сапета
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Урал
88'
Замена
Э. Манучарян
️️️️
Д. Коробов
Замена
А. Чочиев
️️️️
М. Родич
86'
ГОЛ! 1:1!
М. Родич
Пас отдал
Й. Молло
78'
Замена
П. Яковлев
️️️️
Д. Бруно
74'
46'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
А. Новиков
36'
Желтая карточка
Р. Емельянов
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Сапета
Пас отдал
Д. Коробов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
23
Милан Родич
ЛАЗ
30
Надсон
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
89
Йоан Молло
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Алексей Померко
ОП
8
Георгий Габулов
ЦП
9
Джанни Бруно
ПП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
14
Пабло Фонтанелло
(К)
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
15
Александр Новиков
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Крылья Советов
22
Мирослав Лобанцев
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
12
Жерон Симайс
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
11
Алан Чочиев
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
9
Берат Садик
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
97
Александр Шубин
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
90
Александр Щербаков
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
3-3-3-1
1
Лория
30
Надсон
90
Бурлак
0
Таранов
23
Родич
15
Цаллагов
20
Померко
89
Молло
8
Габулов
9
Бруно
18
Яхович
4-2-2-1-1
12
Заболотный
15
Новиков
14
Фонтанелло
14
Мартынович
7
Данцев
92
Емельянов
10
Фидлер
41
Сапета
30
Асеведо
7
Коробов
2
Гогниев
23
Родич
11
Чочиев
11
Чочиев
23
Родич
9
Бруно
91
Яковлев
91
Яковлев
9
Бруно
15
Новиков
7
Рязанцев
7
Рязанцев
15
Новиков
7
Коробов
10
Манучарян
10
Манучарян
7
Коробов
Остались в запасе
Крылья Советов
Урал
22
Мирослав Лобанцев
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
12
Жерон Симайс
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
9
Берат Садик
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
90
Александр Щербаков
ПВ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
99
Дмитрий Арапов
ВР
97
Александр Шубин
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
8
Сергей Серченков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
12
Жерон Симайс
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
9
Берат Садик
ЦФ
Остались в запасе
90
Александр Щербаков
ПВ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
99
Дмитрий Арапов
ВР
97
Александр Шубин
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
8
Сергей Серченков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Крылья Советов - Урал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
Дмитрий Чельцов (Москва)
Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Александр Гончар (Сочи)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
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