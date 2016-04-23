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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Боруссия Д
Штутгарт - Боруссия Д: обзор матча 23 апреля 2016
Штутгарт
23.04.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
0 : 3
Завершен
Боруссия Д
21'
С. Кагава
45'
К. Пулишич
56'
Г. Мхитарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Боруссия Д
82'
Замена
Н. Шахин
️️️️
Ю. Вайгль
Замена
Ф. Хайзе
️️️️
Ф. Барба
80'
76'
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
К. Пулишич
76'
Замена
М. Шмельцер
️️️️
М. Ройс
Замена
А. Максим
️️️️
Л. Рупп
62'
Замена
Г. Нидермайер
️️️️
Э. Инсуа
62'
56'
ГОЛ! 0:3!
Г. Мхитарян
49'
Желтая карточка
К. Пулишич
45'
ГОЛ! 0:2!
К. Пулишич
21'
ГОЛ! 0:1!
С. Кагава
Пас отдал
Г. Мхитарян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
22
Пжемислав Тытонь
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
10
Лукас Рупп
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
22
Мартин Харник
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Крамни
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Синдзи Кагава
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Штутгарт
22
Митчелл Лангерак
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
4-2-2-2
22
Тытонь
93
Барба
5
Швааб
17
Кляйн
2
Инсуа
10
Рупп
4
Гентнер
18
Костич
10
Дидави
11
Вернер
22
Харник
4-1-1-3-1
1
Бюрки
26
Пищек
19
Папастатопулос
28
Гинтер
37
Дурм
5
Вайгль
22
Мхитарян
11
Пулишич
10
Кагава
18
Ройс
20
Рамос
2
Инсуа
5
Нидермайер
5
Нидермайер
2
Инсуа
93
Барба
16
Хайзе
16
Хайзе
93
Барба
10
Рупп
44
Максим
44
Максим
10
Рупп
18
Ройс
29
Шмельцер
29
Шмельцер
18
Ройс
11
Пулишич
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
11
Пулишич
5
Вайгль
8
Шахин
8
Шахин
5
Вайгль
Остались в запасе
Штутгарт
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
9
Ян Климент
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Юрген Крамни
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
9
Ян Климент
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Юрген Крамни
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Штутгарт - Боруссия Д
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 HD
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