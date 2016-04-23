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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ингольштадт - Ганновер-96
Ингольштадт - Ганновер-96: обзор матча 23 апреля 2016
Ингольштадт
23.04.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
2 : 2
Завершен
Ганновер-96
10'
А. Моралес
25'
М. Хартманн
58'
Х. Сакаи
82'
Х. Кийотаке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингольштадт - Ганновер-96
Замена
Р. Бауэр
️️️️
М. Леки
83'
82'
ГОЛ! 2:2!
Х. Кийотаке
80'
Замена
Э. Приб
️️️️
Ф. Клаус
Замена
А. Коэн
️️️️
Д. Лескано
73'
67'
Замена
В. Сулеймани
️️️️
Н. Саренрен-Баце
Замена
Л. Хинтерсер
️️️️
М. Хартманн
59'
58'
ГОЛ! 2:1!
Х. Сакаи
Пас отдал
А. Салаи
Желтая карточка
М. Хартманн
55'
48'
Желтая карточка
А. Салаи
45'
Замена
И. Фоссум
️️️️
А. Милошевич
32'
Желтая карточка
В. Антон
ГОЛ! 2:0!
М. Хартманн
Пас отдал
П. Гросс
25'
Красная карточка
Р. Брежери
20'
ГОЛ! 1:0!
А. Моралес
Пас отдал
Д. Да Коста
10'
Желтая карточка
Б. Хюбнер
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
18
Ромен Брежери
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Рожер
ЦП
9
Мориц Хартманн
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
37
Дарио Лескано
ЦФ
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Ингольштадт
28
Рамазан Озкан
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
14
Штефан Лекс
ЦФ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
38
Вальмир Сулеймани
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
3-2-2-2-1
1
Нюланд
21
Хюбнер
18
Брежери
29
Зуттнер
27
Моралес
21
Да Коста
13
Гросс
8
Рожер
9
Хартманн
7
Леки
37
Лескано
4-1-2-2-1
20
Цилер
2
Сакаи
26
Сане
37
Милошевич
3
Антон
3
Альборнос
30
Клаус
24
Шмидебах
37
Саренрен-Баце
10
Кийотаке
11
Салаи
7
Леки
4
Бауэр
4
Бауэр
7
Леки
37
Лескано
36
Коэн
36
Коэн
37
Лескано
9
Хартманн
16
Хинтерсер
16
Хинтерсер
9
Хартманн
37
Саренрен-Баце
38
Сулеймани
38
Сулеймани
37
Саренрен-Баце
37
Милошевич
8
Фоссум
8
Фоссум
37
Милошевич
30
Клаус
7
Приб
7
Приб
30
Клаус
Остались в запасе
Ингольштадт
Ганновер-96
28
Рамазан Озкан
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
14
Штефан Лекс
ЦФ
33
Филипп Чаунер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
Главный тренер
Даниэль Штендель
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
14
Штефан Лекс
ЦФ
Остались в запасе
33
Филипп Чаунер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
Главный тренер
Даниэль Штендель
Статистика матча Ингольштадт - Ганновер-96
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Ауди-Спортпарк
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