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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Бавария
Герта - Бавария: обзор матча 23 апреля 2016
Герта
23.04.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
0 : 2
Завершен
Бавария
48'
А. Видаль
79'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Бавария
84'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Р. Левандовски
Замена
Ф. Кольс
️️️️
Т. Чигерчи
83'
79'
ГОЛ! 0:2!
Д. Коста
Пас отдал
М. Бенатиа
77'
Желтая карточка
Т. Алькантара
Замена
С. Калу
️️️️
В. Штокер
64'
57'
Замена
Ф. Рибери
️️️️
Т. Мюллер
57'
Замена
Д. Алаба
️️️️
Рафинья
52'
Желтая карточка
А. Видаль
48'
ГОЛ! 0:1!
А. Видаль
Пас отдал
М. Гетце
Замена
Ю. Шибер
️️️️
В. Ибишевич
45'
41'
Желтая карточка
Т. Мюллер
37'
Желтая карточка
Рафинья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
14
Валентин Штокер
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
27
Марио Гетце
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
31
Флориан Кольс
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
3-3-1-1
1
Крафт
28
Лустенбергер
4
Штарк
4
Лангкамп
21
Платтенхардт
38
Чигерчи
22
Пекарик
14
Штокер
11
Ибишевич
3-1-2-2-2
1
Нойер
35
Таски
4
Бенатиа
13
Рафинья
6
Киммих
23
Видаль
6
Алькантара
27
Гетце
11
Коста
9
Левандовски
13
Мюллер
38
Чигерчи
31
Кольс
31
Кольс
38
Чигерчи
14
Штокер
8
Калу
8
Калу
14
Штокер
11
Ибишевич
20
Шибер
20
Шибер
11
Ибишевич
13
Рафинья
5
Алаба
5
Алаба
13
Рафинья
13
Мюллер
7
Рибери
7
Рибери
13
Мюллер
9
Левандовски
88
Мартинес
88
Мартинес
9
Левандовски
Остались в запасе
Герта
Бавария
30
Саша Бурхерт
ВР
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Хаби Алонсо
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Хаби Алонсо
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Герта - Бавария
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! ИГРА HD
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