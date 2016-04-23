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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Реал
Райо Вальекано - Реал: обзор матча 23 апреля 2016
Райо Вальекано
23.04.2016, суббота, 17:00
Испания. Примера, 35 тур
2 : 3
Завершен
Реал
7'
А. Эмбарба
13'
Мику
34'
Г. Бэйл
52'
Л. Васкес
80'
Г. Бэйл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Реал
Желтая карточка
Р. Рац
81'
80'
ГОЛ! 2:3!
Г. Бэйл
78'
Замена
Х. Родригес
️️️️
М. Ковачич
Замена
Р. Рац
️️️️
Тито
78'
Травма
Тито
77'
Желтая карточка
А. Амайя
76'
Желтая карточка
Р. Трасоррас
72'
Желтая карточка
М. Итурра
67'
66'
Желтая карточка
М. Ковачич
63'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Хесе
Желтая карточка
Х. Анхель Креспо
62'
Замена
Х. Гуэрра
️️️️
П. Эрнандес
55'
Замена
М. Итурра
️️️️
Х. Санчес
55'
Желтая карточка
Х. Санчес
53'
52'
ГОЛ! 2:2!
Л. Васкес
Пас отдал
Данило
41'
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Бензема
34'
ГОЛ! 2:1!
Г. Бэйл
Пас отдал
Т. Кроос
ГОЛ! 2:0!
Мику
Пас отдал
Р. Трасоррас
13'
ГОЛ! 1:0!
А. Эмбарба
Пас отдал
Бебе
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Хуан Карлос
ВР
2
Тито
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
19
Хосабед Санчес
ОП
10
Роберто Трасоррас
(К)
ОП
19
Пабло Эрнандес
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
20
Мику
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
(К)
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛВ
10
Хесе
ЛВ
8
Матео Ковачич
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Райо Вальекано
13
Йоель Родригес
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
20
Джони Монтьель
АП
9
Манушу
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
93
Серхио Рамос
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
14
Лука Модрич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
4-2-3-1
1
Хуан Карлос
2
Тито
4
Амайя
15
Креспо
17
Куини
19
Санчес
10
Трасоррас
12
Бебе
19
Эрнандес
23
Эмбарба
20
Мику
4-1-1-3-1
1
Навас
13
Данило
3
Пепе
19
Варан
12
Марсело
8
Ковачич
8
Кроос
18
Бэйл
22
Иско
10
Хесе
9
Бензема
2
Тито
15
Рац
15
Рац
2
Тито
19
Санчес
16
Итурра
16
Итурра
19
Санчес
19
Эрнандес
24
Гуэрра
24
Гуэрра
19
Эрнандес
10
Хесе
14
Модрич
14
Модрич
10
Хесе
8
Ковачич
23
Родригес
23
Родригес
8
Ковачич
9
Бензема
17
Васкес
17
Васкес
9
Бензема
Остались в запасе
Райо Вальекано
Реал
20
Джони Монтьель
АП
13
Йоель Родригес
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
9
Манушу
ЦФ
1
Кико Касилья
ВР
93
Серхио Рамос
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
20
Джони Монтьель
АП
13
Йоель Родригес
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
9
Манушу
ЦФ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
93
Серхио Рамос
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Райо Вальекано - Реал
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Вальекас
Где смотреть матч:
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