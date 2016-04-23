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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Рединг
Куинз Парк Рейнджерс - Рединг: обзор матча 23 апреля 2016
Куинз Парк Рейнджерс
23.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
1 : 1
Завершен
Рединг
35'
Г. Холл
41'
Д. Ракельс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Рединг
Замена
К. Вашингтон
️️️️
Т. Чери
87'
81'
Замена
М. Выдра
️️️️
Я. Керморган
77'
Замена
К. Гантер
️️️️
Э. Тэйлор
Замена
М. Петрассо
️️️️
М. Филлипс
77'
71'
Замена
М. Гектор
️️️️
С. Куинн
Замена
Н. Эль-Хайяти
️️️️
Б. Глэдвин
70'
41'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ракельс
Пас отдал
Я. Керморган
ГОЛ! 1:0!
Г. Холл
Пас отдал
А. Форлин
35'
25'
Желтая карточка
О. Норвуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
42
Коул Кпекава
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
9
Тьяррон Чери
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
7
Бен Глэдвин
АП
25
Мэтт Филлипс
ПП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
29
Янн Керморган
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
10
Денис Ракельс
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
42
Майкл Петрассо
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
Рединг
31
Джонатан Бонд
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
49
Джошуа Барретт
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
4-4-1-1
13
Ингрэм
42
Кпекава
5
Онуоха
24
Холл
24
Перч
9
Чери
18
Форлин
21
Луонго
25
Филлипс
7
Глэдвин
91
Полтер
3-3-4
26
Аль-Хабси
3
Тэйлор
35
Фердинанд
5
Купер
4
Эванс
23
Куинн
10
Норвуд
10
Кокс
10
Ракельс
12
МакКлири
29
Керморган
25
Филлипс
42
Петрассо
42
Петрассо
25
Филлипс
9
Чери
14
Вашингтон
14
Вашингтон
9
Чери
7
Глэдвин
19
Эль-Хайяти
19
Эль-Хайяти
7
Глэдвин
3
Тэйлор
2
Гантер
2
Гантер
3
Тэйлор
23
Куинн
6
Гектор
6
Гектор
23
Куинн
29
Керморган
11
Выдра
11
Выдра
29
Керморган
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Рединг
1
Джо Ламли
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
32
Самба Диаките
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
49
Джошуа Барретт
ЦФ
31
Джонатан Бонд
ВР
12
Лукас Пиазон
АП
15
Ола Джон
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
32
Самба Диаките
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Остались в запасе
49
Джошуа Барретт
ЦФ
31
Джонатан Бонд
ВР
12
Лукас Пиазон
АП
15
Ола Джон
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Рединг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Главный судья:
Кит Хилл
(Хартфордшир)
Стадион:
Лофтус Роуд
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