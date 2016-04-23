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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Лидс
Халл Сити - Лидс: обзор матча 23 апреля 2016
Халл Сити
23.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
2 : 2
Завершен
Лидс
45+1'
А. Эрнандес
45+3'
Т. Хаддлстоун
15'
К. Вуд
88'
С. Даллас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Лидс
Замена
А. Диоманде
️️️️
Ч. Акпом
90'
+4
88'
ГОЛ! 2:2!
С. Даллас
Пас отдал
Д. Ботака
Желтая карточка
Г. Магуайр
85'
Замена
С. Клукас
️️️️
Ш. Мэлони
81'
79'
Желтая карточка
Л. Койл
75'
Замена
Л. Койл
️️️️
Г. Берарди
Желтая карточка
Д. Ливермор
72'
Замена
М. Диаме
️️️️
А. Эрнандес
68'
Желтая карточка
М. Одубайо
65'
57'
Замена
Л. Мерфи
️️️️
Т. Дьягурага
54'
Пенальти не реализован!
К. Вуд
ГОЛ! 2:1!
Т. Хаддлстоун
Пас отдал
Ч. Акпом
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
А. Эрнандес
Пас отдал
Р. Снодграсс
45'
+1
45'
Замена
Д. Ботака
️️️️
Л. Эрвин
30'
Желтая карточка
С. Бамба
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Вуд
Пас отдал
Ч. Тэйлор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
7
Люк Мерфи
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
4-1-3-2
1
МакГрегор
3
Робертсон
33
Дэйвис
5
Магуайр
28
Одубайо
8
Ливермор
15
Мэлони
23
Хаддлстоун
23
Снодграсс
29
Акпом
11
Эрнандес
3-2-3-2
16
Сильвестри
18
Тэйлор
6
Купер
14
Бамба
28
Берарди
15
Даллас
23
Бридкатт
10
Кук
8
Дьягурага
94
Эрвин
9
Вуд
15
Мэлони
6
Клукас
6
Клукас
15
Мэлони
11
Эрнандес
17
Диаме
17
Диаме
11
Эрнандес
29
Акпом
25
Диоманде
25
Диоманде
29
Акпом
28
Берарди
2
Койл
2
Койл
28
Берарди
8
Дьягурага
7
Мерфи
7
Мерфи
8
Дьягурага
94
Эрвин
17
Ботака
17
Ботака
94
Эрвин
Остались в запасе
Халл Сити
Лидс
17
Элдин Якупович
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Стив Эванс
Статистика матча Халл Сити - Лидс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Иэн Уильямсон
(Беркшир)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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