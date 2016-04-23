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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Чарльтон - Брайтон
Чарльтон - Брайтон: обзор матча 23 апреля 2016
Чарльтон
23.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
1 : 3
Завершен
Брайтон
51'
Й. Берг Гудмундссон
8'
С. Бэлдок
55'
И. Скалак
90+5'
Т. Хемед (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чарльтон - Брайтон
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Т. Хемед
84'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
И. Скалак
Замена
С. Макиенок
️️️️
Я. Саного
84'
79'
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
С. Бэлдок
69'
Замена
Г. Бонг
️️️️
Л. Росеньор
Замена
Я. Саного
️️️️
И. Ветокеле
63'
Замена
Г. Леннон
️️️️
М. Мотта
63'
55'
ГОЛ! 1:2!
И. Скалак
Пас отдал
Б. Каял
ГОЛ! 1:1!
Й. Берг Гудмундссон
Пас отдал
Д. Кузинс
51'
8'
ГОЛ! 0:1!
С. Бэлдок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
1
Ник Поуп
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Адемола Лукман
ЦФ
25
Игор Ветокеле
ЦФ
Главный тренер
Жозе Рига
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Чарльтон
33
Димитар Митов
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
26
Гарри Леннон
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
4
Джонни Джексон
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
4-4-2
1
Поуп
3
Фокс
16
Фанни
5
Тейшейра
16
Мотта
24
Кузинс
12
Диарра
11
Хэрриот
7
Гудмундссон
25
Ветокеле
11
Лукман
4-3-1-2
13
Стокдейл
2
Бруно
6
Голдсон
5
Данк
23
Росеньор
38
Скалак
7
Каял
16
Стивенс
93
Кноккарт
9
Бэлдок
10
Хемед
16
Мотта
26
Леннон
26
Леннон
16
Мотта
Саного
24
Макиенок
24
Макиенок
Саного
25
Ветокеле
9
Саного
9
Саного
25
Ветокеле
23
Росеньор
13
Бонг
13
Бонг
23
Росеньор
9
Бэлдок
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
9
Бэлдок
38
Скалак
18
Мерфи
18
Мерфи
38
Скалак
Остались в запасе
Чарльтон
Брайтон
33
Димитар Митов
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
4
Джонни Джексон
ЦП
Главный тренер
Жозе Рига
25
Казенга Луалуа
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
33
Димитар Митов
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
4
Джонни Джексон
ЦП
Остались в запасе
25
Казенга Луалуа
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Жозе Рига
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Чарльтон - Брайтон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Вэлли
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