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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Зенит (мол)
Ростов (мол) - Зенит (мол): обзор матча 23 апреля 2016
Ростов (мол)
23.04.2016, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
2 : 1
Завершен
Зенит (мол)
38'
А. Трошечкин
54'
Б. Су Ю (П)
90+5'
И. Кубышкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Зенит (мол)
90'
+5
Пенальти не реализован!
И. Кубышкин
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
И. Кубышкин
Замена
Д. Христис
️️️️
Е. Стуканов
90'
Замена
С. Ахмаев
️️️️
Б. Су Ю
84'
83'
Замена
С. Мареев
️️️️
С. Бугриев
Желтая карточка
А. Логунов
82'
Замена
А. Сиденко
️️️️
И. Захаров
74'
74'
Замена
Н. Тарасов
️️️️
Ф. Шалимов
67'
Замена
П. Назимов
️️️️
Д. Плетнев
Желтая карточка
Р. Ходунов
65'
64'
Замена
М. Слащев
️️️️
Д. Круговой
Замена
Р. Ходунов
️️️️
А. Трошечкин
63'
58'
Замена
Ю. Козлов
️️️️
Н. Андреев
57'
Замена
Д. Зуев
️️️️
С. Иванов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Б. Су Ю
54'
Замена
Д. Машкин
️️️️
Д. Вебер
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Трошечкин
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
1
Евгений Гошев
ВР
69
Никита Ковалев
ЦЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
44
Александр Логунов
ЦЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Евгений Стуканов
ЦП
27
Илья Захаров
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
11
Дмитрий Вебер
АП
15
Руслан Шаповалов
ПП
Главный тренер
Игорь Гамула
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
63
Даниил Майков
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
47
Сергей Иванов
ЦП
73
Павел Осипов
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
36
Станислав Крапухин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
80
Денис Машкин
ЦП
47
Андрей Сиденко
ЦП
94
Данила Хахалев
ЦП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
81
Роман Ходунов
ЦФ
Зенит (мол)
31
Михаил Кизеев
ВР
53
Михаил Слащев
ЦЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
4
Станислав Мареев
ЦЗ
77
Даниил Зуев
ОП
8
Виталий Горулев
ЦП
85
Юрий Козлов
ЦП
42
Константин Котов
ЦП
43
Павел Назимов
ЦФ
4-1-4-1
1
Гошев
69
Ковалев
44
Логунов
60
Кондрюков
79
Гречкин
5
Трошечкин
8
Стуканов
27
Захаров
86
Ю
15
Шаповалов
11
Вебер
3-3-2-1-1
88
Рудаков
84
Шалимов
3
Бугриев
63
Майков
7
Андреев
13
Кубышкин
3
Круговой
47
Иванов
73
Осипов
10
Плетнев
36
Крапухин
86
Ю
27
Ахмаев
27
Ахмаев
86
Ю
11
Вебер
80
Машкин
80
Машкин
11
Вебер
27
Захаров
47
Сиденко
47
Сиденко
27
Захаров
8
Стуканов
53
Христис
53
Христис
8
Стуканов
5
Трошечкин
81
Ходунов
81
Ходунов
5
Трошечкин
3
Круговой
53
Слащев
53
Слащев
3
Круговой
10
Плетнев
43
Назимов
43
Назимов
10
Плетнев
7
Андреев
85
Козлов
85
Козлов
7
Андреев
84
Шалимов
2
Тарасов
2
Тарасов
84
Шалимов
47
Иванов
77
Зуев
77
Зуев
47
Иванов
3
Бугриев
4
Мареев
4
Мареев
3
Бугриев
Остались в запасе
Ростов (мол)
Зенит (мол)
94
Данила Хахалев
ЦП
82
Владислав Суслов
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
8
Виталий Горулев
ЦП
42
Константин Котов
ЦП
31
Михаил Кизеев
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
Остались в запасе
94
Данила Хахалев
ЦП
82
Владислав Суслов
ВР
Остались в запасе
8
Виталий Горулев
ЦП
42
Константин Котов
ЦП
31
Михаил Кизеев
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Игорь Симутенков
Статистика матча Ростов (мол) - Зенит (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Певчев
(Курск)
Стадион:
Локомотив
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