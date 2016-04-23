Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Удинезе
Интер - Удинезе: обзор матча 23 апреля 2016
Интер
23.04.2016, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 35 тур
3 : 1
Завершен
Удинезе
36'
С. Йоветич
75'
С. Йоветич
90+5'
Эдер
9'
С. Теро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Удинезе
ГОЛ! 3:1!
Эдер
Пас отдал
М. Брозович
90'
+5
86'
Желтая карточка
Д. Сапата
85'
Замена
Э. Халлфредссон
️️️️
Б. Фернандеш
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
Д. Биабиани
85'
Желтая карточка
И. Перишич
82'
81'
Замена
Ридер
️️️️
Фелипе
Замена
Эдер
️️️️
М. Икарди
80'
76'
Замена
Д. Паскуале
️️️️
Эденилсон
ГОЛ! 2:1!
С. Йоветич
Пас отдал
Д. Биабиани
75'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
65'
Замена
И. Перишич
️️️️
Жуан
64'
61'
Желтая карточка
Данило
ГОЛ! 1:1!
С. Йоветич
Пас отдал
М. Икарди
36'
Желтая карточка
С. Йоветич
31'
9'
ГОЛ! 0:1!
С. Теро
Пас отдал
Э. Агьеманг-Баду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
30
Фелипе Мело
ОП
77
Марсело Брозович
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
77
Сирил Теро
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
22
Адем Льяич
АП
27
Ассане Ньюкури
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Удинезе
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
25
Гаспар Иньигес
ЦП
8
Гильерме
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
4-2-1-3
1
Ханданович
5
Нагатомо
24
Мурильо
13
Миранда
15
Жуан
30
Мело
77
Брозович
19
Кондогбиа
14
Биабиани
9
Йоветич
9
Икарди
4-3-1-2
1
Карнезис
30
Видмер
5
Данило
27
Фелипе
13
Ваге
7
Агьеманг-Баду
8
Кузманович
88
Эденилсон
8
Фернандеш
91
Сапата
77
Теро
15
Жуан
14
Перишич
14
Перишич
15
Жуан
14
Биабиани
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
14
Биабиани
9
Икарди
23
Эдер
23
Эдер
9
Икарди
88
Эденилсон
26
Паскуале
26
Паскуале
88
Эденилсон
8
Фернандеш
20
Халлфредссон
20
Халлфредссон
8
Фернандеш
27
Фелипе
10
Ридер
10
Ридер
27
Фелипе
Остались в запасе
Интер
Удинезе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
22
Адем Льяич
АП
27
Ассане Ньюкури
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
25
Гаспар Иньигес
ЦП
1
Алекс Мерет
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
8
Гильерме
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
22
Адем Льяич
АП
27
Ассане Ньюкури
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Остались в запасе
25
Гаспар Иньигес
ЦП
1
Алекс Мерет
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
8
Гильерме
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Луиджи де Канио
Статистика матча Интер - Удинезе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 HD
Новости команд
Все
Интер
Удинезе
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+