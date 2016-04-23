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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Аугсбург
Вольфсбург - Аугсбург: обзор матча 23 апреля 2016
Вольфсбург
23.04.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
0 : 2
Завершен
Аугсбург
1'
А. Финнбогасон
57'
Х. Алтынтоп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Аугсбург
90'
+2
Желтая карточка
Каюби
88'
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
Х. Алтынтоп
Замена
П. Зегуйн
️️️️
Д. Калиджиури
85'
Замена
Л. Путаро
️️️️
Р. Родригес
75'
Замена
М. Шефер
️️️️
Л. Густаво
61'
59'
Замена
М. Фойлнер
️️️️
Д. Байер
57'
ГОЛ! 0:2!
Х. Алтынтоп
54'
Желтая карточка
Д. Байер
40'
Замена
Х. Юнь-Хо
️️️️
П. Верхаг
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Финнбогасон
Пас отдал
Х. Алтынтоп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Луис Густаво
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
30
Каюби
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
32
Леандро Путаро
ЦФ
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Бенальо
13
Родригес
27
Налдо
4
Данте
23
Гилявоги
14
Густаво
28
Треш
27
Арнольд
20
Калиджиури
10
Крузе
12
Дост
3-2-3-1-1
1
Хитц
6
Гаувелеув
24
Клаван
2
Верхаг
40
Опаре
30
Макс
10
Ку Чжа-Чеол
30
Каюби
10
Байер
7
Алтынтоп
27
Финнбогасон
14
Густаво
4
Шефер
4
Шефер
14
Густаво
20
Калиджиури
30
Зегуйн
30
Зегуйн
20
Калиджиури
13
Родригес
32
Путаро
32
Путаро
13
Родригес
2
Верхаг
26
Хонь Юнь-Хо
26
Хонь Юнь-Хо
2
Верхаг
10
Байер
8
Фойлнер
8
Фойлнер
10
Байер
7
Алтынтоп
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
7
Алтынтоп
Остались в запасе
Вольфсбург
Аугсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Вольфсбург - Аугсбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Фольксваген
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