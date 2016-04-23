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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Ахмат
Рубин - Ахмат: обзор матча 23 апреля 2016
Рубин
23.04.2016, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Ахмат
35'
М. Рыбус
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Ахмат
89'
Замена
Кану
️️️️
Г. Теодор Грозав
Пенальти не реализован!
М. Девич
85'
Замена
В. Дядюн
️️️️
С. Кисляк
83'
82'
Желтая карточка
Адилсон
76'
Замена
И. Айссати
️️️️
М. Митришев
74'
Желтая карточка
Д. Кузяев
69'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
М. Рыбус
Замена
Д. Ткачук
️️️️
Г. Карадениз
61'
Замена
М. Девич
️️️️
М. Цакташ
46'
35'
ГОЛ! 0:1!
М. Рыбус
32'
Пенальти не реализован!
М. Рыбус
15'
Желтая карточка
З. Плиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
(К)
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
10
Мийо Цакташ
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
3
Заурбек Плиев
ЦЗ
2
Родолфо
ПЗ
21
Адилсон
ОП
19
Олег Иванов
(К)
ЦП
88
Педро Кен
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ПП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
31
Денис Ткачук
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
32
Марко Девич
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
10
Кану
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
4-1-3-2
1
Рыжиков
3
Набиуллин
4
Кверквелия
21
Котуньо
31
Бергстрем
15
Кисляк
61
Карадениз
21
Оздоев
10
Цакташ
99
Канунников
97
Портнягин
4-1-4-1
1
Городов
2
Родолфо
13
Семенов
3
Плиев
31
Рыбус
21
Адилсон
37
Грозав
88
Кен
14
Кузяев
19
Иванов
95
Митришев
61
Карадениз
31
Ткачук
31
Ткачук
61
Карадениз
10
Цакташ
32
Девич
32
Девич
10
Цакташ
15
Кисляк
17
Дядюн
17
Дядюн
15
Кисляк
37
Грозав
10
Кану
10
Кану
37
Грозав
95
Митришев
14
Айссати
14
Айссати
95
Митришев
31
Рыбус
10
Лебеденко
10
Лебеденко
31
Рыбус
Остались в запасе
Рубин
Ахмат
10
Алишер Джалилов
АП
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
88
Руслан Камболов
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Валерий Чалый
31
Ярослав Годзюр
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
88
Руслан Камболов
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Рубин - Ахмат
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Воронцов (Ярославль)
Александр Шимарыгин (Сосновый Бор)
Инспектор:
Алексей Спирин (Москва)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
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