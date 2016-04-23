Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Саутгемптон
Астон Вилла - Саутгемптон: обзор матча 23 апреля 2016
Астон Вилла
23.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
2 : 4
Завершен
Саутгемптон
45+1'
Э. Вествуд
85'
Э. Вествуд
15'
Ш. Лонг
39'
Д. Тадич
71'
Д. Тадич
90+4'
С. Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Саутгемптон
90'
+4
ГОЛ! 2:4!
С. Мане
Пас отдал
С. Соареш
ГОЛ! 2:3!
Э. Вествуд
Пас отдал
К. Тонер
85'
Желтая карточка
И. Гуйе
83'
71'
ГОЛ! 1:3!
Д. Тадич
Пас отдал
Ш. Лонг
70'
Замена
С. Мане
️️️️
Д. Родригес
Замена
Д. Грилиш
️️️️
К. Санчес
68'
Замена
Р. Жестеде
️️️️
Ж. Айю
59'
Желтая карточка
А. Хаттон
58'
Замена
К. Тонер
️️️️
М. Ричардс
46'
ГОЛ! 1:2!
Э. Вествуд
45'
+1
45'
Замена
Й. Класи
️️️️
В. Ваньяма
39'
ГОЛ! 0:2!
Д. Тадич
Пас отдал
Ш. Лонг
15'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Лонг
Пас отдал
Р. Бертранд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Эрик Блэк
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
46
Кевин Тонер
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
19
Джордан Лайден
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
Саутгемптон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
8
Йорди Класи
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
4-2-3-1
1
Гьюзан
26
Сиссоко
15
Лескотт
21
Хаттон
4
Ричардс
8
Вествуд
5
Гуйе
7
Синклейр
10
Бакуна
15
Санчес
10
Айю
4-3-1-2
17
Форстер
21
Соареш
4
ван Дейк
6
Фонте
5
Бертранд
2
Ваньяма
10
Дэвис
21
Ромеу
10
Тадич
16
Родригес
7
Лонг
4
Ричардс
46
Тонер
46
Тонер
4
Ричардс
15
Санчес
10
Грилиш
10
Грилиш
15
Санчес
10
Айю
39
Жестеде
39
Жестеде
10
Айю
2
Ваньяма
8
Класи
8
Класи
2
Ваньяма
16
Родригес
10
Мане
10
Мане
16
Родригес
Остались в запасе
Астон Вилла
Саутгемптон
19
Джордан Лайден
ЦП
31
Марк Банн
ВР
10
Карлес Хиль
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
Главный тренер
Эрик Блэк
1
Маартен Стекеленбург
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
19
Джордан Лайден
ЦП
31
Марк Банн
ВР
10
Карлес Хиль
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Эрик Блэк
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Астон Вилла - Саутгемптон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Вилла Парк
Новости команд
Все
Астон Вилла
Саутгемптон
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
12:35
1
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
12:35
1
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+