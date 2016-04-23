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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Болтон
Кардифф - Болтон: обзор матча 23 апреля 2016
Кардифф
23.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
2 : 1
Завершен
Болтон
55'
К. Зохоре
90+4'
П. Уиттингем (П)
7'
З. Клоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Болтон
ГОЛ с пенальти! 2:1!
П. Уиттингем
90'
+4
Замена
К. Харрис
️️️️
М. Коннолли
80'
Замена
Т. Лоуренс
️️️️
К. Зохоре
66'
58'
Замена
К. Вулери
️️️️
Э. Хески
ГОЛ! 1:1!
К. Зохоре
Пас отдал
К. Нун
55'
Замена
С. Амеоби
️️️️
Д. Роллс
45'
32'
Красная карточка
Н. Мейхер
Желтая карточка
Ш. Моррисон
30'
7'
ГОЛ! 0:1!
З. Клоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Болтон
13
Бен Амос
ВР
26
Оскар Трелкелд
ЦЗ
48
Найал Мейхер
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
13
Дерик
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
31
Нейл Даннс
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
Кардифф
21
Саймон Мур
ВР
6
Бен Тернер
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
40
Кадим Харрис
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
Болтон
13
Поль Рачубка
ВР
36
Алекс Финни
ЦЗ
11
Каин Вулери
ЛВ
42
Том Уокер
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
4-5-1
1
Маршалл
23
Моррисон
16
Коннолли
2
Мэлони
21
Пелтье
7
Уиттингем
7
О'Кифи
12
Нун
32
Роллс
13
Пилкингтон
7
Зохоре
3-2-3-2
13
Амос
31
Уитер
6
Холдинг
13
Дерик
26
Трелкелд
48
Мейхер
15
Прэтли
16
Вела
31
Даннс
20
Клоу
19
Хески
7
Зохоре
10
Лоуренс
10
Лоуренс
7
Зохоре
16
Коннолли
40
Харрис
40
Харрис
16
Коннолли
32
Роллс
10
Амеоби
10
Амеоби
32
Роллс
19
Хески
11
Вулери
11
Вулери
19
Хески
Остались в запасе
Кардифф
Болтон
21
Саймон Мур
ВР
6
Бен Тернер
ЦЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
42
Том Уокер
ЦП
36
Алекс Финни
ЦЗ
13
Поль Рачубка
ВР
23
Стивен Добби
ЦП
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
6
Бен Тернер
ЦЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Остались в запасе
42
Том Уокер
ЦП
36
Алекс Финни
ЦЗ
13
Поль Рачубка
ВР
23
Стивен Добби
ЦП
Главный тренер
Рассел Слэйд
Статистика матча Кардифф - Болтон
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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