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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Волгарь
Луч - Волгарь: обзор матча 02 мая 2016
Луч
02.05.2016, понедельник, 06:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
1 : 1
Завершен
Волгарь
63'
Р. Славнов
42'
А. Сутормин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Волгарь
90'
+8
Замена
К. Плиев
️️️️
Е. Стешин
90'
+8
Желтая карточка
Т. Букия
Желтая карточка
Р. Гордиенко
90'
+4
Замена
Р. Гордиенко
️️️️
Д. Клопков
90'
+3
90'
+2
Замена
Т. Букия
️️️️
М. Яковлев
Желтая карточка
М. Мищенко
90'
+1
89'
Желтая карточка
Э. Зураев
Замена
И. Столбовой
️️️️
М. Казанков
82'
76'
Замена
А. Елисеев
️️️️
А. Коломийченко
75'
Замена
С. Сикач
️️️️
С. Бучнев
Желтая карточка
Д. Гузь
65'
ГОЛ! 1:1!
Р. Славнов
63'
Замена
Р. Славнов
️️️️
М. Козлов
57'
Желтая карточка
М. Казанков
55'
Замена
В. Кренделев
️️️️
Е. Кирисов
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
А. Сутормин
14'
Желтая карточка
А. Коломийченко
7'
Желтая карточка
С. Зуйков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
35
Илья Гаврилов
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
10
Михаил Козлов
ОП
2
Евгений Кирисов
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
6
Нивалдо
ЦФ
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
34
Олег Алейник
ЛП
9
Максим Яковлев
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Луч
70
Александр Котляров
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
4
Роман Славнов
ПП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
10
Темури Букия
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
99
Михаил Жабкин
ЦФ
4-1-3-1-1
35
Гаврилов
27
Грицаенко
55
Гузь
29
Мищенко
70
Кабутов
10
Козлов
2
Кирисов
44
Клопков
17
Ребко
60
Казанков
6
Нивалдо
3-2-4-1
71
Бучнев
23
Зуйков
28
Байрыев
76
Стешин
7
Зураев
11
Сутормин
15
Коломийченко
9
Яковлев
33
Кренделев
34
Алейник
9
Асильдаров
44
Клопков
18
Гордиенко
18
Гордиенко
44
Клопков
2
Кирисов
2
Кренделев
2
Кренделев
2
Кирисов
10
Козлов
4
Славнов
4
Славнов
10
Козлов
60
Казанков
24
Столбовой
24
Столбовой
60
Казанков
9
Яковлев
10
Букия
10
Букия
9
Яковлев
71
Бучнев
88
Сикач
88
Сикач
71
Бучнев
76
Стешин
15
Плиев
15
Плиев
76
Стешин
15
Коломийченко
4
Елисеев
4
Елисеев
15
Коломийченко
Остались в запасе
Луч
Волгарь
5
Антон Пискунов
ЦЗ
70
Александр Котляров
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
10
Руслан Газзаев
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
99
Михаил Жабкин
ЦФ
Остались в запасе
5
Антон Пискунов
ЦЗ
70
Александр Котляров
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
Остались в запасе
10
Руслан Газзаев
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
99
Михаил Жабкин
ЦФ
Статистика матча Луч - Волгарь
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
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08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Динамо
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