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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Армавир
Факел - Армавир: обзор матча 02 мая 2016
Факел
02.05.2016, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
2 : 0
Завершен
Армавир
45'
С. Гаракоев
86'
М. Бирюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Армавир
Замена
И. Дранников
️️️️
В. Свежов
90'
+2
Желтая карточка
А. Турик
90'
+2
Замена
А. Турик
️️️️
С. Гаракоев
88'
ГОЛ! 2:0!
М. Бирюков
86'
Замена
М. Бирюков
️️️️
А. Касьян
85'
84'
Вторая желтая
Е. Тараканов
74'
Замена
Ж. Бугуи
️️️️
Р. Григорян
Желтая карточка
В. Свежов
70'
61'
Желтая карточка
А. Васильев
Замена
Д. Мичуренков
️️️️
А. Рощин
46'
46'
Желтая карточка
Е. Тараканов
ГОЛ! 1:0!
С. Гаракоев
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
88
Виталий Мельниченко
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
10
Артур Рылов
ПП
69
Артём Рощин
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Армавир
27
Михаил Комаров
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
47
Никита Глушков
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
92
Артем Щадин
АП
57
Павел Деобальд
АП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Факел
24
Дмитрий Терновский
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
25
Алексей Турик
ЛП
12
Виктор Уан
ЦП
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Армавир
45
Всеволод Ермаков
ВР
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
37
Абдулла Абациев
ЦП
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
3-5-2
88
Мельниченко
71
Багаев
4
Степанец
93
Бурнаш
33
Гаракоев
6
Свежов
27
Мурнин
7
Бекетов
10
Рылов
19
Касьян
69
Рощин
2-5-2-1
27
Комаров
55
Тараканов
24
Мирошниченко
47
Глушков
25
Арзиани
17
Васильев
28
Григорян
20
Войдель
92
Щадин
57
Деобальд
87
Мязин
69
Рощин
19
Мичуренков
19
Мичуренков
69
Рощин
6
Свежов
4
Дранников
4
Дранников
6
Свежов
33
Гаракоев
25
Турик
25
Турик
33
Гаракоев
19
Касьян
17
Бирюков
17
Бирюков
19
Касьян
28
Григорян
34
Бугуи
34
Бугуи
28
Григорян
Остались в запасе
Факел
Армавир
12
Виктор Уан
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
Главный тренер
Павел Гусев
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
37
Абдулла Абациев
ЦП
45
Всеволод Ермаков
ВР
17
Тарас Царикаев
ОП
10
Давид Караев
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Остались в запасе
12
Виктор Уан
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
Остались в запасе
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
37
Абдулла Абациев
ЦП
45
Всеволод Ермаков
ВР
17
Тарас Царикаев
ОП
10
Давид Караев
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Факел - Армавир
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Центральный
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