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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
ЦСКА - Зенит
ЦСКА - Зенит: обзор матча 02 мая 2016
ЦСКА
02.05.2016, понедельник, 16:00
Россия. Кубок, Финал
1 : 4
Завершен
Зенит
36'
А. Оланаре
34'
Халк (П)
55'
А. Кокорин
63'
Халк (П)
70'
А. Юсупов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол ЦСКА - Зенит
83'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
Халк
82'
Замена
Маурисио
️️️️
А. Витсель
78'
Желтая карточка
Халк
75'
Желтая карточка
О. Шатов
74'
Замена
А. Дзюба
️️️️
А. Кокорин
70'
ГОЛ! 1:4!
А. Юсупов
Пас отдал
О. Шатов
Желтая карточка
К. Панченко
68'
Замена
В. Васин
️️️️
Р. Еременко
66'
63'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Халк
Красная карточка
В. Березуцкий
62'
Замена
С. Ткачев
️️️️
А. Березуцкий
60'
55'
ГОЛ! 1:2!
А. Кокорин
Пас отдал
Халк
Желтая карточка
Р. Еременко
53'
Замена
К. Панченко
️️️️
А. Оланаре
39'
Травма
А. Оланаре
38'
ГОЛ! 1:1!
А. Оланаре
Пас отдал
М. Фернандес
36'
34'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Халк
Желтая карточка
А. Березуцкий
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
24
Василий Березуцкий
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
26
Роман Еременко
ЛП
80
Аарон Оланаре
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Александр Головин
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Доменико Кришито
(К)
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛП
27
Аксель Витсель
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
7
Халк
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
15
Роман Широков
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Зенит
88
Максим Рудаков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
10
Данни
ЛП
8
Маурисио
ОП
22
Андрей Иванов
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
4-1-3-2
35
Акинфеев
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Березуцкий
6
Фернандес
80
Оланаре
26
Еременко
10
Натхо
66
Дзагоев
10
Головин
7
Муса
4-5-1
41
Кержаков
8
Смольников
24
Гарай
13
Нету
4
Кришито
7
Халк
27
Витсель
6
Хави Гарсия
4
Юсупов
27
Шатов
9
Кокорин
26
Еременко
5
Васин
5
Васин
26
Еременко
6
Березуцкий
11
Ткачев
11
Ткачев
6
Березуцкий
80
Оланаре
8
Панченко
8
Панченко
80
Оланаре
7
Халк
18
Жирков
18
Жирков
7
Халк
27
Витсель
8
Маурисио
8
Маурисио
27
Витсель
9
Кокорин
22
Дзюба
22
Дзюба
9
Кокорин
Остались в запасе
ЦСКА
Зенит
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
15
Роман Широков
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
88
Максим Рудаков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
10
Данни
ЛП
22
Андрей Иванов
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
15
Роман Широков
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
10
Данни
ЛП
22
Андрей Иванов
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча ЦСКА - Зенит
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин (Владимир)
Алексей Лунев (Новосибирск)
Резервный судья:
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
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