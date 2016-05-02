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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Тосно
Cибирь - Тосно: обзор матча 02 мая 2016
Cибирь
02.05.2016, понедельник, 13:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
1 : 2
Завершен
Тосно
19'
А. Харитонов
69'
В. Ильин (П)
90+2'
Е. Марков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Тосно
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Е. Марков
81'
Замена
А. Кутьин
️️️️
С. Причиненко
78'
Замена
И. Гультяев
️️️️
С. Сухарев
Замена
Р. Абушев
️️️️
Г. Рухаиа
77'
Желтая карточка
Р. Беляев
70'
69'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Ильин
66'
Желтая карточка
Е. Марков
61'
Замена
Е. Марков
️️️️
А. Заболотный
Замена
Р. Беляев
️️️️
И. Нагибин
61'
51'
Желтая карточка
Г. Чиркин
Замена
В. Головатенко
️️️️
М. Плопа
46'
Желтая карточка
А. Гладышев
41'
32'
Желтая карточка
Н. Чхапелия
24'
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
В. Галиулин
ГОЛ! 1:0!
А. Харитонов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
5
Алексей Гладышев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
9
Иван Нагибин
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
Тосно
25
Артур Нигматуллин
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
21
Вагиз Галиулин
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
25
Андрей Бочков
ОП
8
Григорий Чиркин
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
52
Евгений Зиновьев
ПП
66
Рангел Абушев
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Тосно
1
Эдуард Байчора
ВР
35
Илья Гультяев
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
3-1-5-1
22
Цыган
59
Иванов
3
Плопа
4
Выходил
33
Дышеков
5
Гладышев
9
Нагибин
37
Чеботару
99
Житнев
4
Рухаиа
83
Харитонов
2-1-5-2
25
Нигматуллин
25
Смирнов
18
Сухарев
25
Бочков
23
Причиненко
21
Галиулин
8
Чиркин
3
Тетрашвили
9
Мухаметшин
98
Ильин
91
Заболотный
4
Рухаиа
66
Абушев
66
Абушев
4
Рухаиа
3
Плопа
5
Головатенко
5
Головатенко
3
Плопа
9
Нагибин
7
Беляев
7
Беляев
9
Нагибин
21
Галиулин
7
Чхапелия
7
Чхапелия
21
Галиулин
18
Сухарев
35
Гультяев
35
Гультяев
18
Сухарев
23
Причиненко
48
Кутьин
48
Кутьин
23
Причиненко
91
Заболотный
20
Марков
20
Марков
91
Заболотный
Остались в запасе
Cибирь
Тосно
25
Илья Трунин
ВР
32
Денис Скороходов
ЛП
52
Евгений Зиновьев
ПП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
1
Эдуард Байчора
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
10
Михаил Комков
ПП
Остались в запасе
25
Илья Трунин
ВР
32
Денис Скороходов
ЛП
52
Евгений Зиновьев
ПП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
10
Михаил Комков
ПП
Статистика матча Cибирь - Тосно
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
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