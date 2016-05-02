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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Арсенал
Балтика - Арсенал: обзор матча 02 мая 2016
Балтика
02.05.2016, понедельник, 17:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
1 : 4
Завершен
Арсенал
84'
А. Макаров
22'
В. Тимофеев (АГ)
47'
Д. Айдов (П)
67'
В. Федотов
89'
Г. Вуйович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Арсенал
89'
ГОЛ! 1:4!
Г. Вуйович
ГОЛ! 1:3!
А. Макаров
84'
79'
Замена
В. Рыжков
️️️️
К. Берхамов
Замена
В. Кириллов
️️️️
А. Сердюк
75'
72'
Замена
Г. Вуйович
️️️️
А. Горбанец
67'
ГОЛ! 0:3!
В. Федотов
62'
Замена
С. Игнатьев
️️️️
С. Маслов
56'
Замена
Ф. Браун Форбс
️️️️
М. Беляев
Замена
В. Земченков
️️️️
А. Рябокобыленко
55'
47'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Айдов
Замена
А. Алексеев
️️️️
И. Гелоян
46'
32'
Желтая карточка
М. Беляев
22'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
В. Тимофеев
Желтая карточка
В. Сармонт
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
8
Евгений Цимбал
ОП
11
Александр Макаров
ЦП
7
Артем Сердюк
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Арсенал
1
Александр Фильцов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
14
Сергей Маслов
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
27
Алексей Куцеро
ЦП
33
Максим Волков
ЦП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
22
Алексей Алексеев
ЦФ
Арсенал
22
Игорь Кот
ВР
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
19
Максим Машнев
ОП
28
Владислав Рыжков
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
18
Горан Вуйович
ЦФ
4-3-1-1-1
1
Рогачев
13
Тимофеев
39
Сармонт
4
Овсиенко
27
Лебедев
64
Ланин
5
Рябокобыленко
8
Цимбал
11
Макаров
10
Гелоян
7
Сердюк
3-3-2-2
1
Фильцов
71
Денисов
6
Беляев
4
Айдов
20
Стеклов
7
Берхамов
19
Федотов
32
Горбанец
23
Горбатенко
99
Шевченко
14
Маслов
7
Сердюк
11
Кириллов
11
Кириллов
7
Сердюк
10
Гелоян
22
Алексеев
22
Алексеев
10
Гелоян
5
Рябокобыленко
23
Земченков
23
Земченков
5
Рябокобыленко
6
Беляев
26
Браун Форбс
26
Браун Форбс
6
Беляев
14
Маслов
27
Игнатьев
27
Игнатьев
14
Маслов
7
Берхамов
28
Рыжков
28
Рыжков
7
Берхамов
32
Горбанец
18
Вуйович
18
Вуйович
32
Горбанец
Остались в запасе
Балтика
Арсенал
27
Алексей Куцеро
ЦП
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
33
Максим Волков
ЦП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
19
Максим Машнев
ОП
22
Игорь Кот
ВР
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
27
Алексей Куцеро
ЦП
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
33
Максим Волков
ЦП
Остались в запасе
19
Максим Машнев
ОП
22
Игорь Кот
ВР
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Балтика - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Балтика
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