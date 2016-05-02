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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Енисей
Тюмень - Енисей: обзор матча 02 мая 2016
Тюмень
02.05.2016, понедельник, 15:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
3 : 1
Завершен
Енисей
18'
Н. Теленков
29'
Н. Теленков
75'
Х. Мамтов
61'
Х. Эдуардо Лескано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Енисей
Замена
С. Кошелев
️️️️
П. Шакуро
90'
+2
90'
Замена
С. Косицин
️️️️
В. Лешонок
Замена
Г. Кучиев
️️️️
А. Пустозеров
83'
81'
Замена
А. Хрущев
️️️️
А. Алиев
ГОЛ! 3:1!
Х. Мамтов
75'
Желтая карточка
Д. Кленкин
74'
Замена
А. Шляпкин
️️️️
А. Чуканов
66'
61'
ГОЛ! 2:1!
Х. Эдуардо Лескано
52'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
А. Исаев
39'
Замена
А. Мануковский
️️️️
Е. Иванов
ГОЛ! 2:0!
Н. Теленков
29'
Желтая карточка
А. Пустозеров
28'
ГОЛ! 1:0!
Н. Теленков
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
20
Никита Теленков
ЛП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Енисей
1
Василий Азаров
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
10
Алексей Исаев
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
74
Сергей Сомов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
72
Сергей Кошелев
ЦП
73
Владимир Снигирев
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
19
Георгий Кучиев
ЦФ
Енисей
77
Михаил Бородько
ВР
19
Сергей Косицин
ЛЗ
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
8
Александр Мануковский
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
4-4-1-1
35
Смирнов
4
Локтионов
30
Таказов
90
Шакуро
57
Абазов
20
Теленков
4
Кленкин
27
Чудин
4
Пустозеров
7
Чуканов
9
Мамтов
4-2-3-1
1
Азаров
22
Шабаев
80
Качан
80
Климов
18
Марущак
10
Исаев
15
Фатуллаев
8
Иванов
10
Алиев
9
Лешонок
81
Низамутдинов
4
Пустозеров
19
Кучиев
19
Кучиев
4
Пустозеров
90
Шакуро
72
Кошелев
72
Кошелев
90
Шакуро
7
Чуканов
13
Шляпкин
13
Шляпкин
7
Чуканов
9
Лешонок
19
Косицин
19
Косицин
9
Лешонок
10
Алиев
17
Хрущев
17
Хрущев
10
Алиев
8
Иванов
8
Мануковский
8
Мануковский
8
Иванов
10
Исаев
23
Лескано
23
Лескано
10
Исаев
Остались в запасе
Тюмень
Енисей
73
Владимир Снигирев
ЦП
74
Сергей Сомов
ЦЗ
35
Игорь Телков
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
77
Михаил Бородько
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
73
Владимир Снигирев
ЦП
74
Сергей Сомов
ЦЗ
35
Игорь Телков
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
Остались в запасе
77
Михаил Бородько
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Тюмень - Енисей
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
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СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
Геолог
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