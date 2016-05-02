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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Дерби Каунти
Брайтон - Дерби Каунти: обзор матча 02 мая 2016
Брайтон
02.05.2016, понедельник, 16:30
Англия. Чемпионшип, 45 тур
1 : 1
Завершен
Дерби Каунти
90'
Д. Уилсон
71'
А. Вайманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Дерби Каунти
90'
Замена
Д. Баттерфилд
️️️️
К. Брайсон
90'
Замена
Д. Бакстон
️️️️
У. Хьюз
ГОЛ! 1:1!
Д. Уилсон
90'
Вторая желтая
Л. Данк
83'
72'
Желтая карточка
С. Кристи
71'
ГОЛ! 0:1!
А. Вайманн
70'
Замена
А. Вайманн
️️️️
Т. Инс
Замена
К. Луалуа
️️️️
И. Скалак
67'
Замена
Д. Уилсон
️️️️
С. Бэлдок
67'
63'
Желтая карточка
Т. Инс
Желтая карточка
Л. Данк
42'
38'
Желтая карточка
Д. Торне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Даррен Уоссол
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
4-3-1-2
13
Стокдейл
23
Росеньор
6
Голдсон
5
Данк
2
Бруно
7
Каял
38
Скалак
16
Стивенс
93
Кноккарт
9
Бэлдок
10
Хемед
3-5-1-1
33
Карсон
29
Кристи
36
Кио
5
Шекелл
77
Расселл
19
Хьюз
29
Ольссон
7
Брайсон
34
Торне
10
Инс
18
Мартин
38
Скалак
25
Луалуа
25
Луалуа
38
Скалак
9
Бэлдок
21
Уилсон
21
Уилсон
9
Бэлдок
19
Хьюз
23
Бакстон
23
Бакстон
19
Хьюз
7
Брайсон
19
Баттерфилд
19
Баттерфилд
7
Брайсон
10
Инс
18
Вайманн
18
Вайманн
10
Инс
Остались в запасе
Брайтон
Дерби Каунти
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
1
Джонатан Митчелл
ВР
9
Ник Блекмэн
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Даррен Уоссол
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
9
Ник Блекмэн
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Даррен Уоссол
Статистика матча Брайтон - Дерби Каунти
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Фалмер
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