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Челси - Тоттенхэм
Челси - Тоттенхэм: обзор матча 02 мая 2016
Челси
02.05.2016, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
2 : 2
Завершен
Тоттенхэм
58'
Г. Кэхилл
82'
Э. Азар
35'
Г. Кейн
44'
Х. Сон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Тоттенхэм
90'
+5
Желтая карточка
Н. Шадли
90'
+4
Желтая карточка
М. Дембеле
90'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Т. Алдервейрелд
87'
Желтая карточка
Э. Дайер
ГОЛ! 2:2!
Э. Азар
Пас отдал
Д. Коста
82'
81'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
Д. Роуз
Замена
Оскар
️️️️
Н. Матич
77'
Желтая карточка
Б. Иванович
70'
69'
Желтая карточка
К. Эриксен
64'
Замена
Р. Мэйсон
️️️️
Х. Сон
ГОЛ! 1:2!
Г. Кэхилл
Пас отдал
Виллиан
58'
52'
Желтая карточка
Э. Ламела
Замена
Э. Азар
️️️️
Педро
46'
Желтая карточка
Виллиан
45'
+1
45'
+1
Желтая карточка
Д. Роуз
44'
ГОЛ! 0:2!
Х. Сон
Пас отдал
К. Эриксен
38'
Желтая карточка
Я. Вертонген
35'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Э. Ламела
28'
Желтая карточка
К. Уокер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ОП
4
Сеск Фабрегас
ОП
18
Неманья Матич
ОП
9
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
(К)
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Челси
32
Марко Амелия
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Оскар
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
4-3-2-1
31
Бегович
26
Терри
24
Кэхилл
20
Иванович
3
Аспиликуэта
12
Оби Микел
4
Фабрегас
18
Матич
10
Виллиан
9
Педро
19
Коста
3-3-3-1
1
Льорис
15
Дайер
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
2
Уокер
8
Дембеле
3
Роуз
9
Ламела
24
Эриксен
7
Сон
9
Кейн
18
Матич
8
Оскар
8
Оскар
18
Матич
9
Педро
10
Азар
10
Азар
9
Педро
3
Роуз
4
Дэвис
4
Дэвис
3
Роуз
7
Сон
8
Мэйсон
8
Мэйсон
7
Сон
23
Алдервейрелд
89
Шадли
89
Шадли
23
Алдервейрелд
Остались в запасе
Челси
Тоттенхэм
29
Роберт Кенеди
ЛВ
32
Марко Амелия
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Гус Хиддинк
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
32
Марко Амелия
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
Главный тренер
Гус Хиддинк
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Челси - Тоттенхэм
2
8
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
8
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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