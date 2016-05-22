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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Ванкувер Уайткепс
Портленд - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 22 мая 2016
Портленд
22.05.2016, воскресенье, 23:30
США. МЛС, Общий этап
4 : 2
Завершен
Ванкувер Уайткепс
49'
К. Манне
84'
П. Моралес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портленд - Ванкувер Уайткепс
90'
Замена
Н. Мескида
️️️️
П. Ка
84'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
П. Моралес
81'
Желтая карточка
Д. Харви
80'
Желтая карточка
П. Моралес
67'
Замена
Б. Перес
️️️️
К. Техера
49'
ГОЛ! 0:1!
К. Манне
47'
Желтая карточка
Т. Паркер
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Портленд - Ванкувер Уайткепс
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
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Портленд
Ванкувер Уайткепс
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