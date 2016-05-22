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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Базель
Янг Бойз - Базель: обзор матча 22 мая 2016
Янг Бойз
22.05.2016, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 35 тур
2 : 3
Завершен
Базель
10'
М. Дельгадо
31'
Ж. Бутьюс
44'
Ж. Бутьюс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Базель
45'
Желтая карточка
Д. Калла
44'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Бутьюс
31'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Бутьюс
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Дельгадо
Начало матча
Статистика матча Янг Бойз - Базель
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
Новости команд
Все
Янг Бойз
Базель
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