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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Генк
Гент - Генк: обзор матча 22 мая 2016
Гент
22.05.2016, воскресенье, 15:30
Бельгия. Плей-офф, группа C, 10 тур
0 : 0
Завершен
Генк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Генк
Желтая карточка
Л. Депуатр
86'
Желтая карточка
К. Сайеф
54'
Начало матча
Статистика матча Гент - Генк
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
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Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
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Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
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Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
Новости команд
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Гент
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