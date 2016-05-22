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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Пуэрто-Рико - США
Пуэрто-Рико - США: обзор матча 22 мая 2016
Пуэрто-Рико
22.05.2016, воскресенье, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 3
Завершен
США
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Пуэрто-Рико - США
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Пуэрто-Рико
Товарищеские матчи. Сборные
Пуэрто-Рико
0 : 3
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