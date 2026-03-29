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Пуэрто-Рико - Американские Виргинские о-ва: обзор матча 29 марта 2026

Пуэрто-Рико
29.03.2026, воскресенье, 03:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Американские Виргинские о-ва
Матч Статистика Личные встречи
Статистика матча Пуэрто-Рико - Американские Виргинские о-ва
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Американские Виргинские о-ва
Пуэрто-Рико – Саудовская Аравия: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 2.3
5 июня
Пуэрто-Рико – Аргентина: прогноз и ставки на матч 15 октября 2025 с коэффициентом 1.83
2025.10.12 09:04
Пуэрто-Рико – Саудовская Аравия: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 2.3
5 июня
Пуэрто-Рико – Аргентина: прогноз и ставки на матч 15 октября 2025 с коэффициентом 1.83
2025.10.12 09:04
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Канвон
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
22.07.2026
Антигуа и Барбуда
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
26.07.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Миннесота Юнайтед
- : -
27.07.2026
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Пуэрто-Рико
0 : 3
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Пуэрто-Рико
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29.03.2026
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Товарищеские матчи. Сборные,
Гренада
4 : 1
15.11.2025
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Товарищеские матчи. Сборные,
Пуэрто-Рико
0 : 6
15.10.2025
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные, Регулярный чемпионат
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2 : 1
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