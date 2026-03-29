Пуэрто-Рико

Товарищеские матчи. Сборные,
Товарищеские матчи. Сборные,
29.03.2026
Американские Виргинские о-ва
Товарищеские матчи. Сборные,
15.11.2025
Американские Виргинские о-ва
Товарищеские матчи. Сборные,
Товарищеские матчи. Сборные, Регулярный чемпионат
Американские Виргинские о-ва
14.08.2025
Товарищеские матчи. Сборные,
Товарищеские матчи. Сборные,
29.03.2026
Американские Виргинские о-ва
Товарищеские матчи. Сборные,
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Товарищеские матчи. Сборные,
29.03.2026
Американские Виргинские о-ва
Товарищеские матчи. Сборные,
15.11.2025
Американские Виргинские о-ва
Товарищеские матчи. Сборные, Регулярный чемпионат
Американские Виргинские о-ва
14.08.2025
Товарищеские матчи. Сборные, Регулярный чемпионат
Американские Виргинские о-ва
14.08.2025
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, Финал
Британские Виргинские острова
26.03.2024
Американские Виргинские о-ва