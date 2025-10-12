Введите ваш ник на сайте
Пуэрто-Рико – Аргентина: прогноз и ставки на матч 15 октября 2025 с коэффициентом 1.83

12 октября 2025 9:10
Пуэрто-Рико - Аргентина
15 окт. 2025, среда 03:00 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
15 октября состоится товарищеский матч между сборными Пуэрто-Рико и Аргентины. Команды находятся на разных уровнях подготовки, но для хозяев это редкая возможность проверить себя против топ-соперника, а для южноамериканцев – шанс отработать новые схемы и дать игровое время резерву.

Пуэрто-Рико

Карибская сборная не выигрывает уже семь матчей подряд. Последняя игра завершилась ничьей с Никарагуа – 1:1. В пяти последних встречах Пуэрто-Рико забил пять мячей и пропустил семь. Команда старается играть открыто, но в обороне часто допускает ошибки. Средний показатель пропущенных – 1,4 гола за игру. На домашнем поле коллектив действует смелее, но соперники уровня Аргентины для него редкость.

Аргентина

Чемпионы мира продолжают демонстрировать стабильность. Победа над Венесуэлой (1:0) стала шестой подряд. Аргентина уверенно контролирует игру и редко позволяет соперникам создать угрозу у своих ворот. За последние пять встреч команда забила шесть голов и пропустила всего два. Средний показатель – 1,2 гола за игру при 0,4 пропущенных. Аргентинцы не проигрывают семь матчей подряд и неизменно забивают.

Факты о командах

Пуэрто-Рико

  • Не побеждает в 7 матчах подряд
  • Пропускает в 5 последних играх
  • Средняя результативность – 1 гол за матч

Аргентина

  • Побеждает в 6 матчах подряд
  • Пропускает 0,4 гола за игру
  • Забивает в 23 из 25 последних матчей

Прогноз на матч

Разрыв в уровне очевиден. Пуэрто-Рико будет играть с оглядкой на оборону, но против организованной и техничной Аргентины даже такая тактика вряд ли спасeт. Гости возьмут инициативу с первых минут и будут методично контролировать темп. Матч, скорее всего, пройдет под их полным доминированием, но без излишней результативности – Аргентина часто ограничивается минимальной победой в товарищеских встречах. Оптимальный вариант – сухая победа гостей с комфортным преимуществом.

Рекомендованные ставки

  • Победа Аргентины с форой (-2) – коэффициент 1.83
  • Тотал голов меньше 3.5 – коэффициент 1.75

Автор: Воронцов Егор
Товарищеские матчи. Сборные Аргентина Пуэрто-Рико
