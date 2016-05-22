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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Динамо Хьюстон
Чикаго Файр - Динамо Хьюстон: обзор матча 22 мая 2016
Чикаго Файр
22.05.2016, воскресенье, 00:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 0
Завершен
Динамо Хьюстон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чикаго Файр - Динамо Хьюстон
Замена
Р. Кочиш
️️️️
М. Полстер
80'
Желтая карточка
М. Полстер
76'
Замена
Ж. Мейра
️️️️
М. Стивенс
70'
Замена
Д. Калистри
️️️️
Нани
62'
Начало матча
Статистика матча Чикаго Файр - Динамо Хьюстон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
- : -
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
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